◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

８大会連続８度目出場の日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、唯一、第１回大会から全て出場しているブラジル（同６位）と対戦し、１―２で敗れた。前半２９分にＭＦ佐野海舟のミドルシュートで先制したが、後半に２失点で逆転負けを喫した。

左膝負傷のＭＦ久保建英は、２大会連続で決勝トーナメント（Ｔ）１回戦のピッチに立つことができずに自身２度目のＷ杯を終えた。「ほんとに辛いっていうよりは、チームメートにほんとに申し訳ないなっていう気持ちが１番ある」と責任感を口にした。

終了のホイッスルが鳴ると、久保の目には涙が浮かんだ。「素晴らしい戦いをみんながしてくれて、最後あと３０秒というところで失点してしまって。そういうゴールに笑う日もあれば泣く日もあるんで、今回は相手側に転んだのかなと思いました」と振り返った。試合終了の瞬間は「最後まで同点を信じていた」。あまり実感が湧いてこなかったというが、「徐々にやっぱみんなが泣いてるの見たりすると、終わってしまったんだなってすごく悲しい気持ちになりました」。

久保含め、不運なケガで離脱する選手がたくさんいたが、「僕もいち早くチームに戻るためにやれることやってましたし、みんなもみんなで僕が離脱しようが遠藤選手が離脱しようが、これまでいろんな選手離脱してますしケガでいない選手もいますけど、その分、その次に出てくる選手がその不在を感じさせないようなプレーをしてくれたと思いますし、今日の試合はすごく見てて誇らしかった」と語る。

「準備を怠ったわけではないので、持ってないと言われればそれまでですし。でも、他にＷ杯に参加できなかった選手もいるわけで。今回は１試合でしたけど感触も良かった分、非常に残念な部分もありますけど、僕が個人残念っていうよりは、みんなに申し訳ないなっていう気持ちが強いですね」と大会を総括した。