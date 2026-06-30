企業ブランドの好感度・関心を可視化！ 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

記事ポイント 日経BP Webブランド調査2026春夏総合首位は楽天市場、Yahoo! JAPAN続く企業サイト上位はマクドナルド・ミスド 日経BP Webブランド調査2026春夏総合首位は楽天市場、Yahoo! JAPAN続く企業サイト上位はマクドナルド・ミスド

日経BPコンサルティングが「Webブランド調査2026-春夏」の調査報告書を2026年6月19日に発行・発売しました。

3万人以上のネットユーザーが国内500のサイトを評価し、Webサイトのブランド力や製品・サービスへの関心、企業の好感度への影響等を明らかにする調査です。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」

発行・発売日：2026年6月19日発行時期：年に2度、6月と12月調査手法：インターネット調査調査対象：全国、20歳以上のインターネット・ユーザー有効回答数：35,904件調査対象ブランド：企業や団体が運営する日本の主要500サイト調査実施期間：2026年4月10日(金)〜22日(水)

「Webブランド調査2026-春夏」は、Webサイトのブランド力を測定する調査です。

Webブランド指数は、「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」「態度変容：製品・サービス」「態度変容：企業活動」「行動喚起」の6つの個別評価指標をもとに算出されます。

Webサイトのリニューアル効果や製品・サービスへの関心、企業の好感度への影響等が分かります。

総合ランキングは「楽天市場」が首位

第1位：楽天市場第2位：Yahoo! JAPAN第3位：Google楽天市場のWebブランド指数：110.8ポイント前回からの増加：8.2ポイント

調査対象500サイト中の総合ランキング第1位は「楽天市場」です。

「楽天市場」は、2025-秋冬の第2位から順位を上げて首位を獲得しました。

サイトの使い勝手を評価する「行動喚起」では、500サイト中第1位のスコアを獲得しています。

バナー広告や会員向けメール、ダイレクトメール等からのサイト訪問が多く、サイトへのアクセスを促す施策・導線が広く整備されています。

一般企業サイト編は「マクドナルド公式サイト」が首位

第1位：マクドナルド公式サイト第2位：ミスタードーナツ第3位：ローソンマクドナルド公式サイトのサイト・ユーザビリティ：79.6ポイント

一般企業サイト編では、インターネット専業企業サイトを除くランキングのトップ3が示されています。

「マクドナルド公式サイト」は、6つの個別指標全てでスコアが上昇し、WBIが一般企業サイトでトップとなりました。

「サイト・ユーザビリティ」を構成する4項目はいずれも全体第3位となり、WBIを押し上げています。

第2位の「ミスタードーナツ」も、6つの個別指標全てでスコアが上昇しました。

第3位の「ローソン」は「アクセス頻度」「サイト・ユーザビリティ」「サイト・ロイヤルティ」の3指標でスコアが上昇しています。

スコア上昇サイトは3サイトがトップ3

第1位：ポッカサッポロフード＆ビバレッジ第2位：dメニュー第3位：楽天銀行ポッカサッポロフード＆ビバレッジ：65.7ポイントdメニュー：55.8ポイント楽天銀行：72.5ポイント

前回から今回にかけてスコアが大きく上昇したサイトのトップ3は、「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」「dメニュー」「楽天銀行」です。

「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」は、WBIを構成する6つの個別指標のうち4項目でスコアが前回を上回りました。

「dメニュー」は、「態度変容：企業活動」を除いた5つの個別指標の評価が前回を上回っています。

「楽天銀行」は、6つの個別項目が全て上昇しました。

企業活動への理解や関心を測る指標

第1位：Oisix(おいしっくす)第2位：トヨタ自動車 公式企業サイト第3位：パナソニック ホールディングス

「態度変容：企業活動」は、企業活動への理解、関心などの意識変化を測る指標です。

トップ3は「Oisix(おいしっくす)」「トヨタ自動車 公式企業サイト」「パナソニック ホールディングス」となりました。

「Oisix(おいしっくす)」は、「運営主の事業活動・技術や取り組みが理解できた」の得票率が500サイト中で第1位です。

「トヨタ自動車 公式企業サイト」は、「運営主の事業活動・技術や取り組みに関心を持った」の得票率が500サイト中で第1位となっています。

ランキングの順位だけでなく、アクセス導線や使いやすさ、企業活動への理解につながる指標から、各サイトが評価された背景を読み取れる調査です。

一般企業サイトやスコア上昇サイトの結果も並ぶことで、日常的に利用されるサービスから企業の取り組みを伝えるサイトまで、Web上の接点づくりの違いが見えてきます。

日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Webブランド調査2026-春夏」はどんな調査ですか？

A. 3万人以上のネットユーザーが国内500のサイトを評価し、Webサイトのブランド力や製品・サービスへの関心、企業の好感度への影響等を明らかにする調査です。

Q. 総合ランキングのトップ3はどのサイトですか？

A. 総合ランキングのトップ3は「楽天市場」「Yahoo! JAPAN」「Google」です。

「楽天市場」は前回の第2位から順位を上げ、首位を獲得しました。

Q. 一般企業サイト編の上位はどのサイトですか？

A. 一般企業サイト編では、「マクドナルド公式サイト」が首位を獲得しました。

第2位は「ミスタードーナツ」、第3位は「ローソン」です。

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