世界が称賛する善戦 だからこそ悔やまれるブラジルの劇的勝利 英識者が説いた日本代表の現在地「追いかける立場の時の方が強い」【W杯】
歓喜するブラジルイレブンの横で、涙しながら倒れ込む田中(C)Getty Images
過去5度の世界制覇を誇るブラジルが地力を発揮した。
現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は1-2で敗戦。史上初のベスト8超え、さらには優勝を目指した戦いは、ラウンド・オブ32という舞台で終わった。
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まさに紙一重の攻防だった。序盤から攻めるブラジル、守る日本という構図で進んだ試合は29分に狙っていたカウンターから佐野海舟のゴールで後者が先制。サムライたちにとって「自分たちの思い通りだった」（伊東純也の試合後談）という展開で試合を推し進めた。
しかし、圧倒的に攻め抜くブラジルは日本の堅牢をこじ開ける。1点のビハインドを追っていた後半に波状攻撃を展開すると、56分に攻め上がったカゼミーロが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで同点とする。
追いつかれて、一気に畳みかけにくるブラジル。そのサッカーに翻弄され、後手に回った日本は、積極的に交代カードを切っていったが、傾いた流れは掴み切れなかった。そして、延長戦が見え始めたアディショナルタイムの90＋5分に自陣で田中碧がボールを奪われ、最後はブルーノ・ギマラエンスからのパスを押し込んだガブリエル・マルティネッリが鋭いシュートを決めた。
日本にとっては、あまりに悔しい一敗。世界もブラジルに食い下がった戦いを惜しむ。英公共放送『BBC』のコメンテーターであるティム・ヴィッカリー氏は「ブラジルはエベレストを登らなければならなかった」と表現。サムライブルーがどれだけ勝利に近づいていたかを記した。
「日本はリードしている時よりも、追いかける立場の時の方が強いチームだと思う。マルティネッリは、まさにギリギリでゴールキーパーを破った。日本のGKであるスズキは、序盤にヴィニに対して見せた素晴らしいセーブがあっただけに、非常に悔しい思いをしているだろう。
結果論ではあるが、統計データを見れば、この大会の将来を考えたとしても、勝つべきチームが勝ったと思う。しかし、ブラジルは日本に対してまるでエベレストを登るかのような、非常に厳しい道のりを乗り越えなければならなかった」
「エベレスト」と評されるほどの試合をし、ブラジルを苦しめた日本。だからこそ、盛り返す一手を繰り出せなかった後半の内容が悔やまれる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]