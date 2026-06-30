世界が称賛する善戦　だからこそ悔やまれるブラジルの劇的勝利　英識者が説いた日本代表の現在地「追いかける立場の時の方が強い」【W杯】

歓喜するブラジルイレブンの横で、涙しながら倒れ込む田中(C)Getty Images

過去5度の世界制覇を誇るブラジルが地力を発揮した。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表と対戦した日本代表は1-2で敗戦。史上初のベスト8超え、さらには優勝を目指した戦いは、ラウンド・オブ32という舞台で終わった。

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まさに紙一重の攻防だった。序盤から攻めるブラジル、守る日本という構図で進んだ試合は29分に狙っていたカウンターから佐野海舟のゴールで後者が先制。サムライたちにとって「自分たちの思い通りだった」（伊東純也の試合後談）という展開で試合を推し進めた。

しかし、圧倒的に攻め抜くブラジルは日本の堅牢をこじ開ける。1点のビハインドを追っていた後半に波状攻撃を展開すると、56分に攻め上がったカゼミーロが打点の高いヘディングシュートを叩き込んで同点とする。

追いつかれて、一気に畳みかけにくるブラジル。そのサッカーに翻弄され、後手に回った日本は、積極的に交代カードを切っていったが、傾いた流れは掴み切れなかった。そして、延長戦が見え始めたアディショナルタイムの90＋5分に自陣で田中碧がボールを奪われ、最後はブルーノ・ギマラエンスからのパスを押し込んだガブリエル・マルティネッリが鋭いシュートを決めた。