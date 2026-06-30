巨人の坂本勇人内野手（３７）が２９日、光星学院（現・八戸学院光星）時代を過ごした青森で行われる３０日のヤクルト戦（弘前）での全力プレーを誓った。“凱旋”を楽しみにしている多くのファンを前に「いいところを見せたいなともちろん思います」と力強く語った。

巨人の青森県での１軍試合開催は７３年ぶり。弘前市での試合は今回が初めてだ。坂本も「僕もプロに入ってから試合で（青森に）行ったことがないので。楽しみですね」と心を躍らせた。

光星学院時代、甲子園に出場したのは３年春のセンバツの１度。「甲子園に行ったり、寮生活をみんなで過ごしたり。そういういい思い出もいっぱいありますよ」と当時を回想する。一方で「しんどい思い出もいっぱいある」。苦楽を味わった土地で、２０年ぶりにプレーする。

今季、地方開催の試合は５戦全勝。自身は５月１３日の広島戦（福井）で通算３００号となるサヨナラ弾を放った。「やることは変わらないので。出番があれば、いい準備をして、いいプレーを見せられたらいいかなと思います」。万全を期した背番号６が青春の地・青森を盛り上げる。（臼井 恭香）

◆今季の巨人の地方球場開催試合

４月２１日 長 野２〇１中日

〃２２日 前 橋５〇１中日

５月１２日 岐 阜５〇３広島

〃１３日 福 井４〇２広島

〃１９日 いわき２〇０ヤクルト