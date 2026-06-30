「メルキュール横須賀」１９階のレストランで提供されるハワイのローカルフード「ポケ」＝２２日、横須賀市本町

横須賀市本町のホテル「メルキュール横須賀」は７月１日から、館内全体でハワイ気分を楽しめるイベント「ＡＬＯＨＡ！ハワイフェア」を初開催する。ハワイ生まれのロールパン「ＫＩＮＧＳ’ ＨＡＷＡＩＩＡＮ」が食べられるビュッフェやアフタヌーンティーを提供し、横須賀にいながらハワイ気分を楽しめる。８月３１日まで。

ビュッフェとアフタヌーンティーの会場は、猿島や横須賀港を一望する１９階のレストラン「ビストロ・ブルゴーニュ」。ビュッフェではマグロやカツオなど魚介類を使った「ポケ」や地元産野菜のサラダなどを用意。アフタヌーンティーではロールパンを使ったミニバーガー「スライダー」や南国フルーツを使用したスイーツが提供される。

２０階の「スカイバンケット」では７月１６日〜８月２９日、サンセットをテーマにハワイアンカクテルの飲み放題や特別メニューを提供するビュッフェも行われる。

同ホテル担当者は「物価高騰で夏の旅行を控える家族もあると聞く。近場の横須賀でハワイ気分を味わい夏の思い出にしてほしい」と来館を呼びかけている。

詳細は、同ホテルホームページへ。