◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したが、後半１１分にＭＦカゼミロのゴールで同点に追いつかれた。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイム６分、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを奪われた。

今大会の全４試合に先発出場したＭＦ鎌田大地は「期待に応えられるような結果をつかめず、本当に申し訳ない。自分たちの力不足だと思う。みんなで先にいきたかった」と悔しがった。

◆鎌田に聞く

―試合を終えて。

「自分たちがやりたい展開には持って行けてたんで、先に先制できたし、あれだけ攻められることもみんなで理解しながらできていた。本当に難しい感情です。みんなで次にいきたかった」

―Ｗ杯はどんな大会だったか。

「クラブチームとは違い、国民の皆さんの期待や重圧を感じながらプレーする大会なので、本当に全く違ったものだし、もっと先にいけると思ってた。皆さんの期待に応えられなかったのが、自分たちの力不足だと思う。みんなで先にいきたかった」

―敗戦から得るものは。

「優勝を本当に狙えるような国になるには、もっともっと選手のクオリティーだったり、まだまだ足りない部分がある。僕たちが日本サッカーを盛り上げて、良くして、日本にとってこのスポーツが国技になるくらいにならないと本当に取れないと実感してます。自分たちがこれから先に日本がＷ杯を取れるように、少しでも価値を高めて日々努力してやっていきたい」

―サポーターへ。

「期待に応えられるような結果をつかめず、本当に申し訳ない。アメリカ、メキシコで受けたサポートは普通じゃなかったと思う。本当に僕たちの力になっていた。僕たちが結果でそれに答えたかったけど、それはかなわなかった。ただ、これから日本が優勝を狙えるような国になるためにも全力で日本サッカー界のためにやっていきたい。これからも熱い応援をよろしくお願いします」