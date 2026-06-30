阪神は２９日、新外国人選手としてアンダーソン・セベリーノ投手（３１）＝前メッツ３Ａ＝と契約締結したと発表した。単年契約で年俸３５万ドル（約５７００万円）、背番号は「９７」。近日中に来日予定で球宴明けにも１軍昇格が見込まれる。１６０キロ近い速球が武器の左腕で、球団は勝ちパターンの一角を担う役割に期待。新助っ人が救援陣強化の一助となる。

大きな期待を背負い、タテジマのユニホームに袖を通す。セベリーノは球団を通じ「私の人生の新しい章の始まりが、とても待ち遠しいです」と新天地での躍動に気持ちを高ぶらせた。

シーズン中での緊急補強。竹内球団副本部長はかねて藤川監督と話し合いを進めており「（現状として）左投手の方がちょっと不安を抱えているかな、というところがありましたので、そちらを優先させていただいたということです」と経緯を説明した。

ドミニカ共和国出身のセベリーノは２０１３年にヤンキースと契約してプロ入り。２０年にホワイトソックスとマイナー契約を結び、２２年にメジャーデビューを果たした。メジャー通算６試合で０勝０敗、防御率６・１４ながら、奪三振率は１１・００と高い数字を残した。

マイナー通算は１８２試合で１７勝２１敗１０セーブ、防御率４・３４。今季はメッツ傘下３Ａで１８試合に登板し、２勝０敗５セーブ、防御率１・３１だった。現地時間５月３０日にメッツからＤＦＡとなり、メジャー登録４０人枠から外れていた。

ダイナミックなフォームから投じる速球は１６０キロに迫るリリーバー。同副本部長は「ストレートが一番、主武器になると思います。もちろん変化球もありますが、まずは真っすぐで相手を圧倒してもらいたい」と長所を挙げた。クイックやフィールディングなども及第点で「勝ちパターンに入ってくれたら」と勝利の方程式を支える一人として躍動する姿を描く。

チームはここまで６９試合を戦って、貯金６の２位。その一方、ブルペン陣の強化は課題となっている。石井はキャンプ中に離脱し、新外国人のモレッタと桐敷は２軍調整中。湯浅も交流戦期間中に右足首を捻挫して戦列を離れており、及川もここまで防御率５・１７。工藤、木下らが台頭する中でセベリーノが加われば、層は厚くなり、ブルペン陣は強固さを増す。

近日中に来日予定。ファームでの実戦登板を挟み、７月下旬の球宴明けにも１軍昇格が見込まれる。「素晴らしいファンの皆さんの前でプレーし、素晴らしい日本の文化にも触れ、昨年に続いての優勝を勝ち取るために、全力でプレーします。アリガトウゴザイマス！！」と決意を述べたセベリーノ。フル回転で、後半戦のキーマンとなる。

◆アンダーソン・セベリーノ（Ａｎｄｅｒｓｏｎ Ｓｅｖｅｒｉｎｏ）１９９４年９月１７日生まれ、ドミニカ共和国サンドドミンゴ出身。３１歳。１７８センチ、８６キロ。左投げ左打ち。１３年にヤンキースと契約し米球界入り。メジャー登板はホワイトソックスでの２２年のみで、６試合０勝０敗０Ｓ、防御率６・１４。マイナー通算１８２試合１７勝２１敗１０Ｓ、防御率４・３４。