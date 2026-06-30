タレント伊集院光（58）が29日夜、Xを更新。同日深夜1時（30日午前1時）から放送のTBSラジオ「月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）が、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会のブラジル−日本戦と一部時間帯が“かぶっている”ことに言及した。

同試合は日本時間30日午前2時に開始。「深夜の馬鹿力」は同午前1時〜3時の放送で、後半が丸々ブラジル戦とかぶる日の放送だった。

29日午後6時45分ごろXを更新した伊集院は「さて、今夜生で聞いてくれる人がいるとするならば、神だな」と書き出した。そして「画面はテレビ耳はラジオでもいいのでそういう人にいて欲しい」と記した。また、続くポストでも「今日の誰が聴いてくれてるんだろう生放送」などと投稿していた。

これらの投稿に対し「もちろん！いつも通り！聴きます！！！」「サッカーに全く興味が無いので馬鹿力聞きます！」「いやいや普通にラジオ聞かせていただきますよ」「もちろん聞きます！」「サッカーより伊集院さん！」「2時からは浮気しますが、もちろん聞きます！」などとさまざまな反響の声が寄せられていた。