マグネット着脱で充電ストレスゼロのバイク用インカム！ MAXWIN×MUFU「MF-BT22-PRO」

記事ポイント マグネット式ワンタッチ着脱でストレスフリーな充電通話・音楽・ナビの同時出力ミキシング機能搭載1150mAhバッテリーで最大40時間連続再生 マグネット式ワンタッチ着脱でストレスフリーな充電通話・音楽・ナビの同時出力ミキシング機能搭載1150mAhバッテリーで最大40時間連続再生

MAXWINは、MUFUシリーズ初となるバイク用インカム「MF-BT22-PRO」を2026年5月28日よりMakuakeにて先行販売しています。

マグネット式のワンタッチ着脱機構を採用し、充電のたびにスピーカー配線を抜き差しする手間がなくなりました。

CVCスマートノイズキャンセリングやミキシング機能も備え、長距離ツーリングでの快適なコミュニケーションを実現しています。

MAXWIN×MUFU「MF-BT22-PRO」

先行販売期間：2026年5月28日（木）〜2026年6月29日（月）メーカー希望小売価格：16,500円（税込）／1台【超絶早割】40％OFF：9,900円（税込）限定50個【超早割】38％OFF：10,230円（税込）限定50個2個セット メーカー希望小売価格：33,000円（税込）2個セット【超絶早割】42％OFF：19,140円（税込）限定50個2個セット【超早割】41％OFF：19,470円（税込）限定50個カラー：ブラック／ホワイト販売場所：Makuake（クラウドファンディング）

「MF-BT22-PRO」は、MAXWIN（昌騰）とMUFU（DigiLife Technologiesが展開するバイク・カー用品ブランド）のコラボレーションシリーズに初めて加わるバイク用インカムです。

MAXWINはドライブレコーダーやデジタルミラーなどの車載デジタル製品で知られるカー用品・バイク用品ブランドで、MUFUシリーズはワンタッチ着脱機構など独自規格を持つ製品ラインを展開しています。

MUFUシリーズならではのワンタッチ規格をインカムに初めて採用し、ライダーが日常的に感じていた充電時の煩わしさへ直接応えた製品です。

防水レベルはIP67で、動作温度範囲は-20℃〜60℃に対応しています。

重量は約53.8g（本体）、寸法は約93.5×43.5×19mm（本体）とコンパクトな設計です。

クイック着脱マグネット設計

スピーカー配線の抜き差しが不要のワンタッチ取り付けマグネット設計を採用しています。

充電のためにインカムを外すたびにケーブルを操作する必要がなく、マグネット式ベースにポン付けするだけで装着が完了します。

強力マグネットで固定されるため、運転中の振動で外れることはありません。

これまでライダーの手間だった充電のための着脱がストレスゼロになり、ツーリング前後の準備がスムーズになります。

臨場感あふれる音質

高性能マグネット、三層複合ダイヤフラム、カーボンタンピング素材を採用したスピーカーで、低音は豊かに、中高音はクリアに聴けます。

スピーカーは50mW Max./16Ωの仕様。

走行中でも臨場感ある音を届けます。

ツーリング中のBGMをより豊かに楽しめるほか、ナビ音声の細かな案内もはっきり聞き取れるのが特徴です。

CVCスマートノイズキャンセリング

CVCスマートノイズキャンセリング技術により、高速走行中の風切り音や周囲の雑音を効果的に低減。

マイクは全指向性マイクを採用しており、通話中でも相手の声をはっきり聞き取れる環境が整っています。

ENC相当のノイズキャンセリング性能（CVC通話ノイズ低減）により、幹線道路や高速道路での走行中でも安定した通話品質を実現。

1150mAhバッテリー内蔵

バッテリー容量：1150mAh音楽・通話連続再生時間：最大40時間待機時間：約500時間入力電圧：DC 5V1A

1150mAhのバッテリーを内蔵し、音楽・通話の連続再生は最大40時間に達します。

日帰りツーリングはもちろん、複数日にまたがる長距離ライドでも充電の心配が少なく、バッテリー残量を気にせず走り続けられます。

待機時間は約500時間。

使わない日が続いても、次のツーリングにすぐ持ち出せる状態を保ちます。

通話・音楽・ナビ同時出力（ミキシング機能）

インカム通話をしながら、音楽やナビ音声を同時に出力するミキシング機能を備えています。

初めて通るルートでも通話やナビ音声を聴き逃さず、グループライドでの会話と目的地案内を並行して受け取れます。

音声アシスタント、自動電話応答、音楽共有機能も利用できます。

MUFU製のインカム同士での音楽共有も可能です。

他社製インカムとの接続・グループ通話トランシーバーモード

ユニバーサル機能により、MUFU製品同士だけでなく他社製インカムとも1対1で接続できます。

同モデルを使用したグループ通話トランシーバーモードでは、最大20人まで同時接続が可能です。

先頭ライダーが発信ボタンを押すと全員に声が届き、発話終了後は自動的に受信モードへ戻るため、トランシーバーのように直感的に操作できます。

グループツーリングで先頭が指示を共有したいときや、分岐点での合図にも活用できます。

Bluetooth V6.0と4種類のLEDモード

Bluetoothはバージョン6.0に対応し、HFP、HSP、A2DP、AVRCPの各プロファイルをサポートしています。

LEDは単色モード、自動カラーチェンジ、ブリージングライトモード、音楽連動モードの4種類があり、ワンタッチ操作で切り替えられます。

夜間走行でも視認性の高い光が点灯し、気分やシーンに合わせてライディングの雰囲気を変えられます。

長距離ツーリングでも音楽・通話・ナビを途切れさせずに走り続けられ、グループライドでは最大20人のトランシーバー通話でリアルタイムに連携できます。

マグネット着脱で充電の手間がなくなり、IP67防水で天候を問わず使えるため、日常的な通勤から本格的なロングライドまで幅広く活躍します。

MAXWIN×MUFU「MF-BT22-PRO」の紹介でした。

よくある質問

Q. 先行販売の期間はいつまでですか？

A. 先行販売期間は2026年5月28日（木）から2026年6月29日（月）までです。

超絶早割（40％OFF、9,900円）と超早割（38％OFF、10,230円）はそれぞれ限定50個で、なくなり次第終了となります。

Q. 他社のインカムとも接続できますか？

A. ユニバーサル機能により、MUFU製品同士だけでなく他社製インカムとも1対1で接続できます。

グループ通話トランシーバーモードは同モデルで最大20人まで対応しています。

Q. 防水性能はどのくらいですか？

A. 本体の防水レベルはIP67です。

動作温度範囲は-20℃〜60℃、動作湿度範囲は20〜70％RHに対応しています。

Q. バッテリーの持ちはどのくらいですか？

A. 1150mAhバッテリーを内蔵し、音楽・通話の連続再生時間は最大40時間です。

待機時間は約500時間となっています。

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