◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演し、森保一監督（57）の交代策へ驚きを口にする場面があった。

前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が鮮やかなミドルシュートを決めて1―0とリードして折り返したが、後半11分に失点して試合は振り出しに。森保監督は後半33分、MF鎌田大地と伊東純也に代えてMF田中碧とFW町野修斗を投入した。

追加招集された町野はこれがW杯初出場。本田は「マジか。相当サプライズやって」と驚き、「ワールドカップ初出場？」と実況の小宮山晃義アナウンサーに確認。「いきなりの場面、大舞台過ぎるやろ」とつぶやいた。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。