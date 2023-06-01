【W杯2026】佐野海舟のスーパーゴール！矢部浩之「全部自分でやった！」影山優佳「サブイボです！」
■DAZNウォッチパーティーのスタジオが大盛り上がり
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制。試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』のスタジオは歓声に包まれた。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
佐野がブラジルのパスをカットした瞬間、スタジオは「いいね！」と声が上がり、ゴールに近づくと「打って終わろう！」と一気にヒートアップ。そして、佐野のミドルシュートがブラジルのゴールを揺らすと、出演者全員が立ち上がって大喜びした。
DANZナビゲーターを務めるナインティナインの矢部浩之は「全部自分でやった！」と佐野のスーパープレイに興奮。“サッカーの女神”こと影山優佳もリプレイを見て天を仰ぎ「サブイボです！」「ヤバい！」と連呼した。
ただ、プレーが再開するとスタジオは再び試合に集中。この試合同様に日本が先制するも4点を取られて敗れた2006年W杯のブラジル戦、また2点リードするも3点を取られて逆転負けをした2018年W杯のベルギー戦を引き合いに「冷静になろう」「ここから10分は我慢」と声をかけ合った。
DAZN『ウォッチパーティー』にはそのほか、瀬口黎弥（FANTASTICS）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、樋口幸平、福田正博、中川絵美里らが出演。
日本時間30日午前2時にキックオフした「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦のブラジルvs.日本戦は、前半29分に佐野海舟がボール奪取からの豪快なゴールで日本が先制。試合を中継するDAZNの『ウォッチパーティー』のスタジオは歓声に包まれた。
【動画】佐野海舟のスーパーゴール!! 日本がブラジルから先制！
佐野がブラジルのパスをカットした瞬間、スタジオは「いいね！」と声が上がり、ゴールに近づくと「打って終わろう！」と一気にヒートアップ。そして、佐野のミドルシュートがブラジルのゴールを揺らすと、出演者全員が立ち上がって大喜びした。
ただ、プレーが再開するとスタジオは再び試合に集中。この試合同様に日本が先制するも4点を取られて敗れた2006年W杯のブラジル戦、また2点リードするも3点を取られて逆転負けをした2018年W杯のベルギー戦を引き合いに「冷静になろう」「ここから10分は我慢」と声をかけ合った。
DAZN『ウォッチパーティー』にはそのほか、瀬口黎弥（FANTASTICS）、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、樋口幸平、福田正博、中川絵美里らが出演。