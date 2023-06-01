ミセス3人の笑顔がまぶしい！Mrs. GREEN APPLE眼鏡市場新CMに出演＆インタビュー公開

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Mrs. GREEN APPLEが眼鏡市場新の新CM『眼鏡市場「空景色」篇』に出演。7月3日より全国で放映される。

■「太陽は僕らの味方だ。」 眼鏡市場のCMにミセスが帰ってきた！

株式会社メガネトップ（以下、眼鏡市場）は、SPF50+/PA++++に相当する効果が確認され、紫外線のダメージから目を守る“SPFグラス（エスピーエフグラス）”を、2026年7月3日より全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイトにて発売する。これにともない、アーティストのMrs. GREEN APPLEを起用した。

今回のTVCMは、“SPFグラス”をかけた3人が歩くシーンからスタート。美しい景色に感嘆する藤澤、空に向かって手を伸ばす若井と大森。3人が再会してハイタッチをするシーンは、青空が地面に反射する圧巻のスケール。Mrs. GREEN APPLEによるCMソング「青と夏」とともに、「太陽は僕らの味方だ。」というメッセージに誰もが顔を上げたくなる、夏を楽しむ笑顔が弾ける内容に仕上がっている。

■撮影エピソード

今回のCMは大迫力のビジョンスクリーンが設置されたスタジオで撮影。雄大に広がる青空をバックに、大森・若井・藤澤が再会するシーンでは、若井の天然な一面が炸裂し、大森のツッコミに3人が爆笑。個人のシーンでは、超至近距離までレンズが接近し、空を見上げる3人の魅力が溢れた。それぞれ違うタイプのカラーレンズをまとった3人が、夏の太陽に負けないほど明るく眩しいこのCMに注目だ。

■Mrs. GREEN APPLE撮影インタビュー

Q. CM撮影の感想や、見どころを教えてください。

大森：夏を感じられる撮影でした。見どころは3人で合流するシーンで、監督から「久々に会う感じでお願いします」と言われたのですが、どうやったって毎日会っているので、新鮮な気持ちを作ろうと努めました。

Q. SPFグラスをつけて、今年の夏に出かけたいところは？

大森：今年の夏はお休みをいただくことを発表しているので、太陽がまっすぐ上がっている時間に、3人で外に出かけてお揃いのSPFグラスをかけたいです。

Q. 今年の夏に叶えたいことは？

藤澤：ミセスを結成してから海外旅行をしたことがなかったので、旅行したいと思います。

大森：アルバム制作で室内に籠って制作をしていたので、外に出て太陽と共にありたいです。

若井：釣りをしたいです。

Q. メンバーに対して眩しいと感じるポイントは？

藤澤：若井が、ライブ中にすごくかっこいいパフォーマンスをして、ズボンが破けちゃったことがありました（笑）

大森：僕は今それ言おうと思ってやめました（笑）ライブ中は、お互いがお互いをかっこいいと思う瞬間があります。

若井：やっぱりライブ中かなあ。元貴の方を見ると「眩しい！」と思うからね。ライブになるとより輝きが増して、輝いているなあと思います。

■関連リンク

SPFグラス特設サイト

https://www.meganeichiba.jp/spfglasses/wearingmodel/