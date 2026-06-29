国連スピーチへ続いた挑戦を語る！ ピースピースプロジェクト「酒井 萌さん特別対談動画」

記事ポイント ピースピースプロジェクト×酒井萌さん対談動画酒井萌さんが子ども世界平和サミット後に国連演説15歳当時の想いや国連スピーチ後の挑戦 ピースピースプロジェクト×酒井萌さん対談動画酒井萌さんが子ども世界平和サミット後に国連演説15歳当時の想いや国連スピーチ後の挑戦

ピースピースプロジェクトが、外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に15歳で参加した酒井 萌さんとの特別対談動画を公開しました。

動画では、15歳当時に抱いていた想い、夢を追い続けてきた日々、国連でのスピーチに込めた想い、今後の挑戦について語られています。

ピースピースプロジェクト「酒井 萌さん特別対談動画」

公開日：2026年6月16日公開者：ピースピースプロジェクト対象：酒井 萌さん関連：外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」動画

酒井 萌さんは15歳当時、「子ども世界平和サミット」の応募動画の中で、「世界で活躍するモデルになる」という夢を語りました。

「世界平和とは、世界中の人を笑顔にすること。そのために、一人ひとりが思いやりの心を持つことが大切」という言葉も、自身の言葉で発表しています。

2026年にはニューヨーク国連本部で開催された「世界ダウン症の日 国連会議」で、日本代表として英語スピーチを実施しました。

「子ども世界平和サミット」から国連スピーチへ続いた挑戦

参加時期：15歳当時参加企画：外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」スピーチ実施：2026年会場：ニューヨーク国連本部会議：「世界ダウン症の日 国連会議」

酒井 萌さんは郄木先生の推薦を受けて、「子ども世界平和サミット」へ応募しました。

何百回もの練習を重ねながら本番に臨み、その経験が大きな自信につながったということです。

その後はモデル活動や舞台出演、講演活動などへ活躍の場を広げ、ニューヨークの国連本部という世界の舞台で英語スピーチを行うという夢を実現しました。

15歳当時の想いと今後の挑戦を語る対談

対談内容：15歳当時の想い対談内容：夢を追い続けてきた日々対談内容：国連でのスピーチに込めた想い対談内容：今後の挑戦

対談には、酒井 萌さん本人と、小学6年生の時から成長を支えてきたスマイルウォーキング倶楽部代表の郄木 真理子先生が登場します。

「失敗を恐れず、まずやってみること」「できないと決めつけず、機会を与えること」「本人の可能性を信じ、挑戦を支えること」の大切さが語られています。

酒井 萌さんは今後の目標に、世界で活躍するモデルになることを挙げています。

そのほか、インクルージョンアイドルIRIS Angelとして新曲の練習にも取り組み、演技にも挑戦したいと話します。

郄木先生が語る成長の原点

郄木先生は、15歳で「子ども世界平和サミット」に参加し、スピーチに挑戦した経験が現在の活動の原点となったとコメントしています。

会場から大きな反響を得て、海外でのステージに立つという新たな強い目標も生まれました。

モデル活動や舞台出演、講演活動などを通じて、障害の有無に関係なく、一人ひとりが可能性を広げられる環境づくりが重要だとしています。

今年は、ロンドンでのファッションショー出演や海外でのモデル活動など、世界を舞台にさらなる挑戦を続けていきます。

15歳当時の応募動画から国連での英語スピーチまで、酒井 萌さんの歩みを対談で知ることができます。

「できない」ではなく「やってみる」ことを大切にする姿勢が、動画の中で語られています。

ピースピースプロジェクト「酒井 萌さん特別対談動画」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「酒井 萌さん特別対談動画」は誰が公開しましたか？

A. ピースピースプロジェクトが公開しました。

外務省後援・第2回「子ども世界平和サミット」に15歳で参加した酒井 萌さんとの特別対談動画です。

Q. 酒井 萌さんは国連でどのようなスピーチを行いましたか？

A. 2026年にニューヨーク国連本部で開催された「世界ダウン症の日 国連会議」で、日本代表として英語スピーチを実施しました。

Q. 対談ではどのような内容が語られていますか？

A. 15歳当時に抱いていた想い、夢を追い続けてきた日々、国連でのスピーチに込めた想い、そして今後の挑戦について語られています。

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