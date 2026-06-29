「まさかの…」「予想外すぎた」金沢が新ユニフォームを披露
ツエーゲン金沢は29日、2026-27シーズンの新ユニフォームを発表した。開幕前に入手できる1次受付は限定700枚。同日18時から公式オンラインショップで予約が開始している。
金沢の公式サイトによると、今回のデザインモチーフは石川県の伝統工芸「加賀てまり」。クラブは「ひと針ひと針の積み重ねが、やがて大きく美しい模様をつくり出す-- その姿は、ツエーゲン金沢を支える一人ひとりの力が結び合い、 大きな目標へ向かうクラブの姿と重なります」と説明している。
また、2ndユニフォームは、これまでのような1stモデルの色違いではなく、デザインごと変更。胸にクラブの頭文字「Z」と、人が肩を組んでいる様を表現して「協力」や「団結」を表した模様が入っている。「新しい金沢・石川県を育てていこう」という未来への希望や想いを込めたデザインだという。
新ユニフォームのコンセプトムービーを公開したクラブ公式X(@zweigen_staff)に対し、「カッコいい」「可愛い系な感じ」「まさかの2ndデザイン違い」「ホームとアウェイデザイン違うのは予想外すぎた」などの感想が寄せられた。
金沢の公式サイトによると、今回のデザインモチーフは石川県の伝統工芸「加賀てまり」。クラブは「ひと針ひと針の積み重ねが、やがて大きく美しい模様をつくり出す-- その姿は、ツエーゲン金沢を支える一人ひとりの力が結び合い、 大きな目標へ向かうクラブの姿と重なります」と説明している。
新ユニフォームのコンセプトムービーを公開したクラブ公式X(@zweigen_staff)に対し、「カッコいい」「可愛い系な感じ」「まさかの2ndデザイン違い」「ホームとアウェイデザイン違うのは予想外すぎた」などの感想が寄せられた。
||◤ ◥||— ツエーゲン金沢 (@zweigen_staff) June 29, 2026
ZWEIGEN KANAZAWA
2026/27 UNIFORM
||◣ ◢||
デザインモチーフは、石川県の伝統工芸「加賀てまり」。
ひと針ひと針の積み重ねが、やがて大きく美しい模様をつくり出す--… pic.twitter.com/zeTwdQleyq
ユニフォームパートナー決定⚫️— ツエーゲン金沢 (@zweigen_staff) June 29, 2026
2026/27シーズンを戦うユニフォーム
10社の皆様が支えてくれます✨
共に頂点へ。
株式会社システムサポート
株式会社北國新聞社
株式会社北國銀行
株式会社アスコム
米沢電気工事株式会社
有限会社ひろ
株式会社月星製作所… pic.twitter.com/Vbgp2Erjjg