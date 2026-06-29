　水戸ホーリーホックは29日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　クラブ公式サイトによると、デザインコンセプトは「Tradivation(トラディベーション)」。次のように説明している。

「クラブが築き上げてきた歴史への敬意を表す『伝統(Tradition)』と、常に未来へと挑み続ける『革新(Innovation)』を融合させた造語です」

「これまでユニフォームに多く採用されてきた伝統的なストライプ柄。そこに大胆な『動き』というエッセンスを加えることで、モダンかつエネルギッシュなデザインへと昇華させました」

「立ち止まることなく革新を続ける、クラブの揺るぎない姿勢を体現した一着」

「J1の初陣となる2026/27シーズン、この戦闘服とともに新しい歴史の1ページを刻み始めます」

　ユニフォームサプライヤーはサッカージャンキー。販売については7月から受付開始となる。