水戸が大胆ストライプの新ユニフォームを発表「クラブの揺るぎない姿勢を体現した一着」
水戸ホーリーホックは29日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。
クラブ公式サイトによると、デザインコンセプトは「Tradivation(トラディベーション)」。次のように説明している。
「クラブが築き上げてきた歴史への敬意を表す『伝統(Tradition)』と、常に未来へと挑み続ける『革新(Innovation)』を融合させた造語です」
「これまでユニフォームに多く採用されてきた伝統的なストライプ柄。そこに大胆な『動き』というエッセンスを加えることで、モダンかつエネルギッシュなデザインへと昇華させました」
「立ち止まることなく革新を続ける、クラブの揺るぎない姿勢を体現した一着」
「J1の初陣となる2026/27シーズン、この戦闘服とともに新しい歴史の1ページを刻み始めます」
ユニフォームサプライヤーはサッカージャンキー。販売については7月から受付開始となる。
クラブ公式サイトによると、デザインコンセプトは「Tradivation(トラディベーション)」。次のように説明している。
「クラブが築き上げてきた歴史への敬意を表す『伝統(Tradition)』と、常に未来へと挑み続ける『革新(Innovation)』を融合させた造語です」
「これまでユニフォームに多く採用されてきた伝統的なストライプ柄。そこに大胆な『動き』というエッセンスを加えることで、モダンかつエネルギッシュなデザインへと昇華させました」
「J1の初陣となる2026/27シーズン、この戦闘服とともに新しい歴史の1ページを刻み始めます」
ユニフォームサプライヤーはサッカージャンキー。販売については7月から受付開始となる。
/— 水戸ホーリーホック (@hollyhock_staff) June 29, 2026
-Tradivation-
伝統と革新。
新しい歴史を刻め。https://t.co/fgE9vegYm5#水戸ホーリーホック @junky_official pic.twitter.com/B0XPLpRADz