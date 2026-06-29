「日本代表は世界のどこが相手だろうが勝てる」ワールドカップでブラジルを倒せば、日本は“真の強豪国”に脱皮できるはず

「日本代表は世界のどこが相手だろうが勝てる」ワールドカップでブラジルを倒せば、日本は“真の強豪国”に脱皮できるはず