JRA女性騎手として初めてクラシックレースを制した今村聖奈騎手。その歴史的快挙の舞台裏に迫るスポーツドキュメンタリー『私が、ジョッキーになった日。』（関西テレビ）が、7月10日（金）25時20分から放送される。

2026年5月24日のオークスで、デビュー5年目、22歳にして日本競馬界の歴史を塗り替えた今村騎手。勝利後にこぼした「やっとジョッキーになれた」という一言の裏には、長く苦しい日々があった。

オークス・ジュウリョクピエロと今村聖奈騎手

今村聖奈騎手の素顔迫るドキュメンタリー

番組では、元騎手の父・今村康成さんの反対を乗り越えて騎手を志した幼少期から、デビュー1年目の鮮烈な活躍、けがや成績低迷に苦しみ、「騎手をやめたい」が口癖になるほど追い詰められた日々までを振り返る。関西を離れて関東での武者修行を決断し、デビュー5年目に巡ってきたオークスで、日本競馬界の歴史を塗り替える瞬間を迎えるまでの軌跡を描く。

競馬学校時代から約6年半にわたり記録された独自映像を交え、夢を諦めず挑み続けた今村聖奈騎手の素顔と、その胸に秘めた思いに迫るスポーツドキュメンタリーとなっている。