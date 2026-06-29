インスタグラム更新

フィギュアスケート・アイスダンスの吉田唄菜が26日、自身のインスタグラムを更新。「ニューアイスダンスカップル？」として動画を公開すると、ファンから歓喜の声が続出した。

森田真沙也との“うたまさ”でミラノ・コルティナ五輪に出場し、団体戦では銀メダルを獲得した吉田。26日にインスタグラムで公開した動画が、大反響を呼んでいる。

「ニューアイスダンスカップル？」とし、森田ではない選手と軽快に氷上を滑っている。動画内でのパートナーは、島田高志郎とカップルを組んでいる櫛田育良だった。

22歳・吉田と18歳・櫛田。女性同士の夢のカップル爆誕に、ファンからは様々な声が上がった。

「推しと推しが！」

「いいと思う！！女性同士のアイスダンス見てみたいです」

「こういうのも今後アイスショーで魅せてほしいなぁ。なんかタカラヅカ調で良い感じ」

「きゃー！尊い動画、ありがとうございます」

「すごい！ゴールデンカップル このまま1プロ通して見せてほしくなりました」

昨年の全日本選手権では“うたまさ”が優勝、櫛田・島田の“いくこう”が2位だった。紀平梨花・西山真瑚組、今季から参戦する本田真凜・宇野昌磨組の存在もあってアイスダンスの注目度が上がっている。



（THE ANSWER編集部）