サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを直前に控え、視聴者の質問に答えた。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日午前2時キックオフ）に、C組1位のブラジルと戦う。運命の一戦があと5時間と迫るなか、本田が“緊急”生配信を行った。

ブラジルのカウンターの怖さについて説明を求められると「これまでブラジルと何回もやって、何回もボコられてる悪い印象しかないんですけど」としつつ、「ブラジル戦での今まで僕がプレーしてきての印象は、内容は立ち上がり特にめちゃ良いんですよ。あ、いけるかもって思うような内容なんですけど、ある時間で一本のシュートとか、一本の相手のチャンスで失点してしまう。うそやろ？！みたいなシュートが一回だけ入るんじゃなくて何回も入れられるんで。偶然じゃない実力が個人スキルとしてブラジル人は持ってるんで。オランダとも違うし、チュニジアやスウェーデンとは比較にならない」と説明した。

そしてイタリア人のアンチェロッティ監督率いるチームが「イタリア式も交えながら、引くときは引いてカウンターを仕掛けてくる。しかも僕のイメージですけど、ビニシウスが全く守備はしなくて、攻撃にエネルギーを温存してる。言い換えれば日本は多分ボールを持てて、攻める時間もそれなりにある。でもやっぱり取られ方ミスったときが、何より怖い」と警戒。「しっかりフィニッシュで毎回終えることを意識できるかが大事」とポイントを語った。