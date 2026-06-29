Snow Manの佐久間大介さんは6月27日、自身のInstagramを更新。オールグレーの“観劇ルック”を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Instagramより）

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Snow Manの佐久間大介さんは6月27日、自身のInstagramを更新。オールグレーの“観劇ルック”を披露しました。

【写真】佐久間大介のオールグレーの“観劇ルック”

「こんなの惚れ直しちゃう」

佐久間さんは「観劇ルック　グレー好き」とつづり、5枚の写真を投稿。グレーのジャケットにグレーのデニムを合わせたコーディネートです。ピンクヘアにとてもよく似合っています。ジャケットにはワッペンや刺しゅうなどが入っており、こだわりの1着のようです。

ファンからは、「ピンクが映えるグレー最高のスタイリングですね…！」「やっぱりグレーが似合ってるし、かっこいい」「素敵」「シンプルでおしゃれすぎるかっこいい」「大人コーデだね」「渋くてかっこいいよ」「よく似合ってるし、カッコいい」「こんなの惚れ直しちゃう」「お洋服のセンス天才で尊敬します」と、絶賛の声が集まりました。

オールブラックの私服コーデも

2日には「#夏服　解禁とさせていただきます」と、オールブラックの私服コーディネートを公開していた佐久間さん。コメントでは、「全てが完璧です」「オシャレ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)