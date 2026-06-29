「お洋服のセンス天才」佐久間大介、“観劇ルック”公開「最高のスタイリング」「おしゃれすぎるかっこいい」
Snow Manの佐久間大介さんは6月27日、自身のInstagramを更新。オールグレーの“観劇ルック”を披露しました。
【写真】佐久間大介のオールグレーの“観劇ルック”
ファンからは、「ピンクが映えるグレー最高のスタイリングですね…！」「やっぱりグレーが似合ってるし、かっこいい」「素敵」「シンプルでおしゃれすぎるかっこいい」「大人コーデだね」「渋くてかっこいいよ」「よく似合ってるし、カッコいい」「こんなの惚れ直しちゃう」「お洋服のセンス天才で尊敬します」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】佐久間大介のオールグレーの“観劇ルック”
「こんなの惚れ直しちゃう」佐久間さんは「観劇ルック グレー好き」とつづり、5枚の写真を投稿。グレーのジャケットにグレーのデニムを合わせたコーディネートです。ピンクヘアにとてもよく似合っています。ジャケットにはワッペンや刺しゅうなどが入っており、こだわりの1着のようです。
オールブラックの私服コーデも2日には「#夏服 解禁とさせていただきます」と、オールブラックの私服コーディネートを公開していた佐久間さん。コメントでは、「全てが完璧です」「オシャレ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)