DJI JAPANは、ブランド初のデュアルレンズを採用したジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」を6月29日に発売した。クラシックブラック、パールホワイトの2色を用意し、価格はカメラ本体に補助ライト、ハンドル、キャリーポーチ、USB-C to USB-Cケーブルをセットにしたスタンダードコンボが99,000円。

Mic Mini2ワイヤレストランスミッターや補助ライト、ミニ三脚などをセットにした「Vlogコンボ」も113,300円で用意する。

「Osmo Pocket 4P」(クラシックブラック)

メインカメラには新設計の1インチCMOSセンサーを採用した広角レンズ(35mm判換算20mm、絞り値f2.0)を搭載。最先端のLOFIC(横型オーバーフロー蓄積容量)技術を採用しており、17ストップのダイナミックレンジを実現し、最大4K/240fpsの動画撮影ができる。最大3,700万画素の静止画撮影も可能。

撮影イメージ

新たに搭載された2基目のカメラには、60mmの中望遠レンズを採用。光学3倍、最大12倍ズームに対応し、f1.8(被写界深度はf6.3相当)の大口径により、「背景をしっかりと圧縮し、被写体を際立たせながら美しいボケ効果を生み出す」という。

「Osmo Pocket 4P」(パールホワイト)

新しい10-bit D-Log 2にも対応。上述のダイナミックレンジと組み合わせることで、「ハイライト部分からシャドウ部分まで豊かなディテールを再現し、ハイエンドのシネマカメラに匹敵する映像表現を可能」とする。

本体は230gと軽量ながら、3軸のメカニカルジンバルを搭載。進化したActiveTrack 8.01により、12倍ズーム時でも、人や乗り物、ペット、形状が変化する動きのある被写体まで、フレームの中心に捉え続ける。自動フレーミング機能を活用すれば、どの焦点距離でも、登録済みの被写体を優先してトラッキングしたり、複数の被写体を中央に配置しながら撮影することも可能。

そのほかタッチ画面を回転させると電源が入り、すぐに録画開始できる「すぐに録画開始」や、手のひらを向けてアクティブトラックを起動するか、Vサインで録画を開始するジェスチャー操作、写真ごとに撮影前後1.5秒のクリップを4Kで記録する「4Kライブフォト」なども利用できる。

バッテリー駆動時間はフル充電時で最大210分。18分の充電で80％まで充電し、最長3時間の撮影もできる。USB 3.1に対応しており、有線接続時で最大800MB/sの高速転送も可能。