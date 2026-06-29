羽田みらいパークマネジメントは、羽田空港跡地第1ゾーン都市計画公園事業の公園整備工事を6月23日に着工した。オープンは2028年春ごろを予定している。

「羽田空港公園（仮称）」として、羽田空港に隣接した土地に整備する。飛行機を間近に望める景観を生かしながら、近隣住民と国内外の来訪者に開かれたにぎわい拠点を目指す。面積は約3万2,700平方メートル。

桜並木で構成し円弧状に巡らせる園路「花の輪」と、羽田のまちと羽田イノベーションシティを結ぶ直線的な園路「時の路」を十字に交差させたデザインとした。公園中央には約7,400平方メートルの芝生広場と水景施設付きのあそびばを設け、車いす対応のフラットな構造やゴムチップマウンドの床材で子どもから高齢者まで利用しやすい空間とする。

スポーツフィールドには、年齢や運動経験を問わず楽しめるパデルコートのほか、スケートボードパークや3×3バスケットコート、ダンスエリア、多目的広場などを備え、アーバンスポーツを中心としたスポーツ環境を整える。

場所は大田区羽田空港1丁目と2丁目で、アクセスは京急・東京モノレール天空橋駅から徒歩3分。