赤ちゃんの死産を決めたのは私。子を亡くすという過酷な時間を過ごした女性へ、心理士が伝えたいこと【心理士インタビュー】
【漫画】本編を読む
「赤ちゃんに無事に生まれてきてほしい」親なら誰もが願う当たり前の幸せが、これほどまでに遠く苦しいものになるなんて。『わたしが選んだ死産の話』（桜木きぬ：著、医療法人財団順和会山王病院長 藤井知行：監修/KADOKAWA）は、著者である桜木きぬさんの死産の体験を克明に描いた実録コミックだ。
待望の第二子を授かった著者を待ち受けていたのは、おなかの赤ちゃんの染色体異常「18トリソミー」の宣告だった。18トリソミーの胎児は治療が困難な重い心疾患により、自然流産となることが多い。また、たとえ生まれても生後1週間以内に約60％が死亡し、生後1年まで生存する子どもは10％未満、とも言われている。赤ちゃんを無事に産みたい願いと、過酷な未来への不安。引き裂かれるような思いの中で、著者が選んだのは「死産」という決断だった。
※本記事には流産・死産に関する内容を含みます。ご了承の上、お読みください。
――本作の著者であり主人公のきぬさんは、おなかの赤ちゃんが18トリソミーの診断を受けたことで死産を決めました。過酷な時間を過ごした作中のきぬさんへ、心理士としてどのような言葉をかけますか？
白目みさえさん（以下、白目）：まずは、心の内をたくさん話してほしいと思います。どんな思いも決して否定しません。つらかったこと、「こんなことを考えてはいけない」と心の奥に沈めたこと、ふとよぎった本音。親切ですら苦しく感じた瞬間も含めて、良いことも悪いことも、全部です。
作品を読む限り、きぬさんはご家族や周囲の力を借りながらも、最終的にはご自身ひとりで心の整理をされてきたように感じました。次々と重たい荷物が運ばれてくる中で、それを検品し、後回しにし、ときには奥へ押し込み、ときには中身をぶちまけて転びながらも、懸命に片付けてこられたのだと思います。
私は、その「どうやって片付けてきたのか」を聞いてみたいです。雪崩のように崩れそうになった瞬間、自分でなんとか支えたこと。不格好でも積み上げた部分。そうした「ご自身が頑張った軌跡」を伺ったうえで、「本当によく頑張りましたね」とお伝えしたいと思いました。
――著者は、自然界に生きる動物たちのドキュメンタリーと重ねることで死産を経た心の痛みが慰められていました。このような心の動きを、専門家としてどう見ましたか。
白目：これはとても自然な行動だと思います。人は、自分のつらさを何らかの形に収めようとします。カウンセリングや精神科治療に限らず、ご自身が納得でき、少しでも安心できる方法であれば、それはひとつの大切な対処の形だと思います。
人は、あまりに大きく心を揺さぶられる出来事に直面したとき、その体験をなんとか理解し、自分の中に収めようとします。なぜこうなったのかと原因を探す人もいれば、この体験にはどのような意味があるのかと考える人もいます。
今回の出来事は「生命」にかかわるものであり、これまでの人生で直接向き合ったことのない領域だったのかもしれません。自然界に生きる動物たちの姿と重ねることで、自分の行動や決断を理解するためのヒントを探そうとされたのではないかと感じました。
ただ一方で、世の中にはそのような「弱っているときの心」に入り込むビジネスも存在します。何かに強く惹かれたときほど、一度立ち止まり、信頼できる人に相談してみることも大切だとお伝えしたいです。
取材・文＝あまみん
白目みさえ（しろめ・みさえ）
臨床心理士、公認心理師、漫画家。精神科での臨床業務に従事しながら、自身の育児や仕事の体験を独自の視点で切り取った漫画を執筆。主な著書は『白目むきながら心理カウンセラーやってます』（竹書房）、『子育てしたら白目になりました』『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』（KADOKAWA）など。