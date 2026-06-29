吉本興業所属のお笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃんが29日、Xを更新。30日午前（29日深夜）2時試合開始の、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会決勝トーナメント初戦、日本対ブラジル戦を前に、サッカーが得意な芸人を列挙した。

「ならないくらいサッカーが上手い若手芸人4選を貼り付けます！」と前置きし、4人のサッカー経験者の芸人を明かした。

昨年のM−1グランプリは敗者復活戦を勝ち上がり初の決勝進出を果たしたカナメストーン山口誠は「学生時代、スタミナが有りすぎてマッチアップした長友がバテていたと噂される運動量の化け物。鹿島で生まれたジーコイズム最後の継承者」と記述。山口は茨城県鹿島市出身で、静岡産大までサッカーを続けた。

ちゃんぴおんず大ちゃん（35）は「大迫勇也と同級生でハンパない時代の大迫をDFとして常にマンマークしていた芸能界のアジアの壁」と記述。東海大サッカー部に所属し、プロのサッカー選手を目指していた。大迫勇也は地元のサッカー仲間で同学年だという。

パンサー尾形貴弘（49）は「49歳でボランチで10番という概念がない時代に10番でボランチだった日本で初めての男。中村憲剛を育てたと噂される」とつづった。尾形は仙台育英サッカー部で主将を任され背番号10。全国大会は16強に進出している。その後中大サッカー部に進学。中大時代、尾形が4年時の時の1年生の後輩が元日本代表の中村憲剛氏。

お見送り芸人しんいち（41）は「巧い。全国大会に出ているらしい」とだけつづった。

このポストをめぐり、しんいちからは「俺のところ、もっと書けなかった？」とのクレームが。良ちゃんは「自分でアピールポイントをお願いします」と返信していた。