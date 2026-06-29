3児の母・小倉優子、子どもたちとの新潟旅行ショット公開「後ろ姿が愛らしい」「最高の思い出」と反響
【モデルプレス＝2026/06/29】タレントの小倉優子が6月28日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「大自然で生き生きしてる」新潟旅行での子どもたち
小倉は、「週末は、新潟の柿崎へ行ってきました！！」と報告し、緑豊かな自然の中での写真を複数枚投稿。帽子を被った子どもたちが、網を手に持って草原の上を進む後ろ姿や、かまど炊きのお米に喜ぶ様子など複数枚を披露している。
また米作りを行っている現地の方にお世話になったことを感謝とともにつづり「子ども達は、虫取りに夢中でした 大自然に癒された〜」と、充実した旅だったことを記している。
この投稿には「大自然で生き生きしてる」「最高の思い出」「お子さんたちの後ろ姿が愛らしいです」「美味しいご飯と自然を満喫できて素敵な休日」「貴重な体験」「のびのびとした環境に癒やされます」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「大自然で生き生きしてる」新潟旅行での子どもたち
◆小倉優子、子どもたちとの新潟旅行の姿公開
小倉は、「週末は、新潟の柿崎へ行ってきました！！」と報告し、緑豊かな自然の中での写真を複数枚投稿。帽子を被った子どもたちが、網を手に持って草原の上を進む後ろ姿や、かまど炊きのお米に喜ぶ様子など複数枚を披露している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「大自然で生き生きしてる」「最高の思い出」「お子さんたちの後ろ姿が愛らしいです」「美味しいご飯と自然を満喫できて素敵な休日」「貴重な体験」「のびのびとした環境に癒やされます」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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