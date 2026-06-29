昨秋のドラフト会議でソフトバンクから１位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２年）が２９日、米国から一時帰国した。その後は都内でメディア対応。冒頭では、福岡で７月１日からソフトバンクと２日間にわたって面談する予定であることを明らかにした。

今後は、今年から指名対象となるＭＬＢドラフトが７月１１、１２日（日本時間１２、１３日）に米・フィラデルフィアで行われる。運命の瞬間をどこで迎えるのかについては、「代理人を含めて、どうするのかをこれから決めることになる。正直に言うと、まだまだ不透明なところが多いですし、初めてのケースなので予測ができないのが正直なところ」と語るにとどめた。ＮＰＢドラフトへの返答期限は７月末。メジャーの評価を待った上で下す決断はＭＬＢかＮＰＢか、はたまた大学残留か。怪物スラッガーの選択に注目が集まることになる。

米国２年目のシーズンは５４試合で打率２割６分２厘、１６本塁打、４７打点と躍進。二塁打も１１本あり、全５４安打の半数が長打と、確かな成長を示した。５月２０日（日本時間２１日）に米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス選手権２回戦で敗退。２年目のシーズンを終え、入団交渉が解禁となった。

今月２３日（日本人間２４日）からは、ＭＬＢの有力ドラフト候補が一堂に会して、メジャーの編成担当らに能力を示す「ドラフトコンバイン」に参加。打撃練習で飛距離約１４０メートルの特大アーチを放ってアピールしていた。