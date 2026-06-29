6月30日に迫ったブラジル戦を前に、ブラジル料理店で勝利予想を聞いてきました。

【写真を見る】ワールドカップ 日本vsブラジル 勝つのはどっち？ブラジル料理店で勝利予想 ｢本当に分からない。どっちもすごい…｣

（松本道弥アナウンサー）

「名古屋市中区にはブラジルの総領事館があります。そのすぐ近くには、対戦国ブラジル料理のお店。今 皆さんがどんな気持ちなのか聞きます。バモス！」

ブラジル出身の店主が経営する、本格ブラジル料理が楽しめるお店「PLANETA GRILL」。ブラジル人のお客さんも多く、ワールドカップ期間中、盛り上がる毎日です。





日本VSブラジル 勝つのはどっち？

（店長 ヨコミゾ イバンさん）Q.ワールドカップの話はしますか？「します」Q.どっちが勝つと言っていますか？「本当に分からない。ブラジルもすごい、日本もすごい…」

ということで、店に来ていたブラジルとのハーフという方に聞いてみると…



（ブラジルサポーターの客）

「ブラジルと日本が試合する時は困りますね。予想は、ブラジル 2-1 日本」

Q.日本が負ける？

「負けると思います」

男性のブラジル人の友人が、SNSでアンケートをとったようで…



（ブラジルサポーターの客）

「ブラジルと日本どっちが勝つと思いますか？」



アンケート結果は？



（松本アナ）

「78％ブラジル（が勝つ）じゃないですか！」

一方で日本を警戒している客も…



（ブラジルサポーターの客）

Q.どっちが勝つと思いますか？

「ブラジル 3-2 日本」「前回の親善試合で負けているし、ちょっと気を付けないと日本に負けちゃう可能性もなくはない」

優勝祈願でトロフィーを手作り!?

そんな中、お店にはトロフィーを持った日本人サポーターが…



（日本人サポーターの客）

Q.いろいろ触れたいんですけど…これはまさか

「自分で作りました！優勝を祈願して、粘土で作りました」



なんと、12年前のブラジルワールドカップ開催時に、日本チーム応援のために手作りしたということです。

（日本人サポーターの客）

「“ブラジルを食ってやる”という気持ちで来ました」



すると、先ほどのブラジルサポーターが…



（松本アナ）

「見てください、あの表情。不満そうな」

あわや一触即発の場面でしたが、予想は…？



（日本人サポーターの客）

「2人ゴールを決めてもらって、2-0か2-1で勝ってほしい」

「勝ってくれー！」