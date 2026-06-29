ワールドカップ 日本vsブラジル 勝つのはどっち？ブラジル料理店で勝利予想 ｢本当に分からない。どっちもすごい…｣
6月30日に迫ったブラジル戦を前に、ブラジル料理店で勝利予想を聞いてきました。
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（松本道弥アナウンサー）
「名古屋市中区にはブラジルの総領事館があります。そのすぐ近くには、対戦国ブラジル料理のお店。今 皆さんがどんな気持ちなのか聞きます。バモス！」
ブラジル出身の店主が経営する、本格ブラジル料理が楽しめるお店「PLANETA GRILL」。ブラジル人のお客さんも多く、ワールドカップ期間中、盛り上がる毎日です。
Q.ワールドカップの話はしますか？
「します」
Q.どっちが勝つと言っていますか？
「本当に分からない。ブラジルもすごい、日本もすごい…」
日本VSブラジル 勝つのはどっち？
ということで、店に来ていたブラジルとのハーフという方に聞いてみると…
（ブラジルサポーターの客）
「ブラジルと日本が試合する時は困りますね。予想は、ブラジル 2-1 日本」
Q.日本が負ける？
「負けると思います」
男性のブラジル人の友人が、SNSでアンケートをとったようで…
（ブラジルサポーターの客）
「ブラジルと日本どっちが勝つと思いますか？」
アンケート結果は？
（松本アナ）
「78％ブラジル（が勝つ）じゃないですか！」
一方で日本を警戒している客も…
（ブラジルサポーターの客）
Q.どっちが勝つと思いますか？
「ブラジル 3-2 日本」「前回の親善試合で負けているし、ちょっと気を付けないと日本に負けちゃう可能性もなくはない」
優勝祈願でトロフィーを手作り!?
そんな中、お店にはトロフィーを持った日本人サポーターが…
（日本人サポーターの客）
Q.いろいろ触れたいんですけど…これはまさか
「自分で作りました！優勝を祈願して、粘土で作りました」
なんと、12年前のブラジルワールドカップ開催時に、日本チーム応援のために手作りしたということです。
（日本人サポーターの客）
「“ブラジルを食ってやる”という気持ちで来ました」
すると、先ほどのブラジルサポーターが…
（松本アナ）
「見てください、あの表情。不満そうな」
あわや一触即発の場面でしたが、予想は…？
（日本人サポーターの客）
「2人ゴールを決めてもらって、2-0か2-1で勝ってほしい」
「勝ってくれー！」