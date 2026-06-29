【もうすぐ7月】シャトレーゼ「七夕限定」ケーキ＆ゼリー発売 星空と流れ星のイメージも
菓子専門店「シャトレーゼ」は、七夕に向けて「七夕スイーツ」を6月26日から販売開始した。7月7日までの期間限定で展開する。
【画像】シャトレーゼの限定「七夕 星空のゼリー」
■七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台に、彩り鮮やかなフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせた、かわいらしいデコレーションケーキ。動物のケーキは、スポンジでカスタードクリームを包み、うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げた。
価格：3806円（税込4110円）／ サイズ：直径17センチ
■七夕 星空のゼリー
星空と流れ星をイメージした、七夕限定のカップデザート。甘みのあるバタフライピーゼリーに、爽やかな香りのマスカットゼリー、ほどよい酸味のヨーグルトクリームを重ねた。さらに、色とりどりのフルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、見た目も華やかで、涼やかさを感じる、この時期ならではの一品。
価格：408円（税込440円）
【画像】シャトレーゼの限定「七夕 星空のゼリー」
■七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション
ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台に、彩り鮮やかなフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせた、かわいらしいデコレーションケーキ。動物のケーキは、スポンジでカスタードクリームを包み、うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げた。
価格：3806円（税込4110円）／ サイズ：直径17センチ
■七夕 星空のゼリー
星空と流れ星をイメージした、七夕限定のカップデザート。甘みのあるバタフライピーゼリーに、爽やかな香りのマスカットゼリー、ほどよい酸味のヨーグルトクリームを重ねた。さらに、色とりどりのフルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、見た目も華やかで、涼やかさを感じる、この時期ならではの一品。
価格：408円（税込440円）