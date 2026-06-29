タレントの明石家さんま（70）が、28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。「24時間テレビ」チャリティーランナーのオファーがあった時のことを明かした。

この日のゲストは、今年の「24時間テレビ」（8月29日、30日）のチャリティーランナーとしてマラソンに挑戦する星野真里（44）。星野とは2004年に「踊る！さんま御殿!!」で初共演、星野をよく知る人物としてVTR出演をした。

星野が今年の24時間テレビのチャリティーランナーに決定したことが伝えられたさんまは「え？ 待ってくださいよ。これ、どれくらい黙っとかなアカンの？」と動揺した様子を見せた。そして20日ぐらいと伝えられると「聞かなかったことにしていただけますか。周りには間寛平さんというマラソンランナーいますから。マラソンの話題になることが結構あるんで」と説明した。

そして「前から言ってるんですけど、一度くらい私に走らせてもらえないでしょうか？ 一度、『すみません、さんまさん…。走りながら司会やってもらえますか？』走りながら（24時間テレビの）総合司会やってくれっていうオファーだけきたんですけど。『死んでまうわ！アホ！』言うて断りました」と明かした。