timelesz佐藤勝利（29）が29日、都内でアニメ映画「君と花火と約束と」（鈴木慧監督、7月17日公開）完成披露試写会に登壇した。

日本3大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」を舞台に、1枚の謎の絵がつなぐ時を超えたはかなくも切ないラブストーリー。佐藤が人と関わるのが苦手で自信が持てない主人公・夏目誠を、ヒロイン・葉山煌を女優の原菜乃華（22）、新潟県出身の横澤夏子（35）が誠の母役を演じる。アニメ映画の声優初挑戦となった佐藤は「何もかもが初めてで、海外に来たみたいな感覚になったくらい知識が無かったですし、本当に手取り足取り教えていただいて。皆さんと一緒に作り上げた『夏目誠』の声がスクリーンで流れるとちょっと想像できないです」と素直な心境を吐露。作品については「いろんな愛情が詰まっている作品。時間をかけて作られている作品ですし、いろんな思いがつながっていく作品だと思います」と語った。

ヒロインの原とは、2度目の対面。人見知り同士でもあり、この日も壇上でわずかな距離が。ゆっくりと言葉を交わす2人に、横澤が「人見知り同士の会話が聞いてられない」と思わずツッコむ一幕も。初対面の日は原から話題を振ってくれたといい、佐藤は「好きな食べ物とか聞いてくれて。『おすしです』と答えました。その中でも何が好きか聞いてくれて『中トロです』と」と回想。2人は「初歩的な会話」と笑い合っていた。

timeleszの新曲「消えない花火」（7月29日発売）が主題歌として映画を彩る。佐藤は「出会った思い出とかは一生残る、そんな温かいメッセージも含まれている楽曲です」と呼びかけた。