11連ビジュアルと等身大パネルで彩る！ 一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」

記事ポイント 一迅社が『きみが死ぬまで恋をしたい』連載8周年記念イベントを開催アトレ秋葉原に11連ビジュアル、等身大パネル、ポスターが登場描き下ろしグッズ、抽選会、オリジナルカード配布を展開 一迅社が『きみが死ぬまで恋をしたい』連載8周年記念イベントを開催アトレ秋葉原に11連ビジュアル、等身大パネル、ポスターが登場描き下ろしグッズ、抽選会、オリジナルカード配布を展開

一迅社が、漫画『きみが死ぬまで恋をしたい』の連載8周年を記念したコラボレーションイベントを開催予定です。

「きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA」と題したイベントで、アトレ秋葉原1にて2026年8月7日(金)よりスタートです。

あおのなち先生による本イベントのための特別な描き下ろしイラストや、コラボショップ、オリジナルカードプレゼントキャンペーンなども公開中です。

一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」

開催期間：2026年8月7日(金)〜2026年8月20日(木)場所：アトレ秋葉原1住所：東京都千代田区外神田1-17-6イベント名：きみが死ぬまで恋をしたい8th Anniversary Celebration Party in atre AKIHABARA

『きみが死ぬまで恋をしたい』のキャラクターが、アトレ秋葉原1館内外の装飾に登場予定です。

東口に設置されるのは、描き下ろしイラストを使用した11連ビジュアルです。

館内には等身大パネルやポスターも掲示予定で、コラボ開催期間中のアトレ秋葉原1を作品のキャラクターが彩ります。

描き下ろしイラストを使用したコラボショップ

販売内容：あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等整理券入場対象日時：2026年8月7日(金) 開店時〜13:00整理券入場対象日時：2026年8月8日(土) 開店時〜13:00整理券入場対象日時：2026年8月9日(日) 開店時〜13:00整理券：LivePocketを利用した電子整理券(先着)

「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」コラボショップがオープンします。

ショップでは、あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等が販売予定です。

混雑予想日の一部時間は、コラボショップ内の混雑緩和と安全確保のため、電子整理券で入場できます。

オリジナルグッズ購入で参加できるハズレなし抽選会

対象：コラボショップでオリジナルグッズを購入参加条件：税込5,000円お買い上げごとに1回賞品：「BIGアクリルスタンドLL」など注意事項：各賞キャラクターは選べません

コラボショップでは、オリジナルグッズの購入にあわせてハズレなし抽選会も開催予定です。

賞品には「BIGアクリルスタンドLL」などが用意されています。

各賞キャラクターは選べないため、どのキャラクターが当たるかも抽選会の内容に含まれています。

対象ショップで配布されるオリジナルカード

実施期間：コラボ開催期間中対象場所：アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップ配布条件：お会計税込500円ごとに1枚種類：全6種注意事項：絵柄は選べません

カードを希望する場合は、購入時に店舗へ伝える必要があります。

オリジナルカードは無くなり次第配布終了となり、転売・オークション等への出品は不可です。

シーナとミミによる録り下ろし特別館内放送

放送期間：コラボ開催期間中放送場所：アトレ秋葉原1館内出演（トツキ・シーナ(CV）：高橋李依)出演（カガリ・ミミ(CV）：日高里菜)

アトレ秋葉原1館内では、シーナとミミによる完全録り下ろし特別ボイスが放送されます。

館内外の装飾、コラボショップ、オリジナルカードとあわせて、キャラクターの声も館内に加わります。

『きみが死ぬまで恋をしたい』作品情報

作品名：『きみが死ぬまで恋をしたい』原作：あおのなち連載：コミック百合姫既刊：第1巻〜第8巻TVアニメ：2026年7月7日(火)より放送開始発売情報：コミックス第9巻＆公式コミックアンソロジー 2026年7月16日発売

『きみが死ぬまで恋をしたい』は、コミック百合姫で連載されている、あおのなち先生の漫画です。

連載8周年を迎えることを記念した、アトレ秋葉原とのコラボレーションイベントです。

続報を発信する催事Xと催事特設サイト

催事特設

コラボの続報や情報は、催事Xと催事特設サイトで発信されます。

グッズ情報、入場整理券の詳細、抽選会の詳細、オリジナルカードの絵柄は後日発表予定です。

館内外の装飾に加えて録り下ろし特別ボイスも展開され、アトレ秋葉原1の各所で8周年コラボならではのキャラクター演出に触れられます。

コラボショップの描き下ろしグッズ、抽選会、対象ショップでのカード配布が組み合わさり、買い物の内容に応じて楽しみ方を選べるイベントです。

一迅社「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「きみが死ぬまで恋をしたい×アトレ秋葉原」はいつ開催されますか？

A. 2026年8月7日(金)から2026年8月20日(木)まで、アトレ秋葉原1で開催されます。

Q. コラボショップでは何が販売されますか？

A. あおのなち先生の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等が販売予定です。

グッズ情報は後日お知らせされます。

Q. オリジナルカードはどこでもらえますか？

A. コラボ開催期間中、アトレ秋葉原1・アトレ秋葉原2の対象ショップで、お会計税込500円ごとに1枚配布されます。

Q. 館内放送には誰が出演しますか？

A. トツキ・シーナ(CV：高橋李依)とカガリ・ミミ(CV：日高里菜)が出演し、完全録り下ろし特別ボイスが放送されます。

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