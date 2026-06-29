＜結婚式！半額サポート？＞「未熟すぎた発言」親になり理解⇒もし逆の立場だったら…【第8話まんが】
私はノゾミ。2年前にトウマと結婚して、現在は妊娠6か月になります。私は結婚前から義両親を警戒していました。無意識のうちに「そちらの思いどおりにはならない」とアピールしすぎていたのかもしれません。義母としては、私たちの結婚と同時にほぼ縁を切ったつもりでいたようです。慌てて弁解しましたが、「ノゾミさんが望んでいないように、こちらも交流は望んでいない」と電話を切られてしまいました。その後、実家の母に経緯を話すと……。
義妹のサヤさんとの違いは、もらった分を返すという意識があるかどうかだと言われました。「あなたも親になるんだから、きっとわかるわ。どれだけ自分本位の発言をしてしまったかということをね。自分の言ったことには責任を持つべきよ」
やがて私は男の子を出産しました。そしてその子を大切に育ててみて、はじめて母の言葉の意味が理解できたのです。私のせいでトウマと義両親の親子関係までこじれさせてしまったかと思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
私と義実家の縁は、この出来事をきっかけに切れてしまいました。謝罪したい気持ちはあったけれど、やっぱりお金目当てだったと思われるんじゃないか、どう言ったら許してもらえるのか……。いろいろなことを考えて結局、連絡できなかったのです。
自分が親になって子育てしてみたら、あのときの義母の気持ちも理解できるようになりました。私が逆の立場だったら、きっと怒って結婚を反対していたと思います。私の言葉はそれだけ失礼だったし、不愉快だったと思います。
私に必要だったのは自分を守るための敵意なんかじゃなくて、相手を思いやる気持ちでした。今は未熟だった自分の発言を後悔しています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
義妹のサヤさんとの違いは、もらった分を返すという意識があるかどうかだと言われました。「あなたも親になるんだから、きっとわかるわ。どれだけ自分本位の発言をしてしまったかということをね。自分の言ったことには責任を持つべきよ」
やがて私は男の子を出産しました。そしてその子を大切に育ててみて、はじめて母の言葉の意味が理解できたのです。私のせいでトウマと義両親の親子関係までこじれさせてしまったかと思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
私と義実家の縁は、この出来事をきっかけに切れてしまいました。謝罪したい気持ちはあったけれど、やっぱりお金目当てだったと思われるんじゃないか、どう言ったら許してもらえるのか……。いろいろなことを考えて結局、連絡できなかったのです。
自分が親になって子育てしてみたら、あのときの義母の気持ちも理解できるようになりました。私が逆の立場だったら、きっと怒って結婚を反対していたと思います。私の言葉はそれだけ失礼だったし、不愉快だったと思います。
私に必要だったのは自分を守るための敵意なんかじゃなくて、相手を思いやる気持ちでした。今は未熟だった自分の発言を後悔しています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子