元KAT-TUNの亀梨和也（40）が6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と連名でのメッセージを公式サイトに掲載し、〈未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します〉と結婚を発表。田中が妊娠中であることも報告した。

【写真を見る】「尖ったメッセージ」が書かれた白いシャツ姿で目撃された亀梨和也。変装なしのメガネ姿で買い物をする田中みな実ほか

2024年1月にふたりの熱愛が報じられた際、亀梨の所属事務所は、「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」とコメントし、交際を否定していなかった。それから約2年半越しでのゴールインとなった。

芸能記者が語る。

「2024年4月期に放送されたドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で共演。田中さんは、亀梨さん演じる野木真樹に恋心を寄せる役でした。その後、美容雑誌の対談で意気投合し、急接近。熱愛報道が出たのは、まだ交際ホヤホヤのタイミングだったようです」

愛を育む日々の中で、2025年3月にはKAT-TUN解散、亀梨のSTARTO ENTERTAINMENT退所という大きな転機も訪れた。前出の芸能記者が続ける。

「結婚秒読みとみられていましたが、環境が大きく変化したことで、亀梨さんもいったん仕事優先になったようです。グループの解散は2025年3月末とはいえ、ラストライブ自体は11月でしたからね。

田中さんが冠ラジオ番組『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）で、『モテなくなってきた』や『男に振り回されることがなくなった。ワンちゃんが私の家族だから』などと意味深長な発言をするため、"交際は結局どうなっているの？"と気にかかっていたファンもいたことでしょう。破局説が出たこともありました」

昨年2月下旬、都内の飲食店で目撃された亀梨は、"パンクの女王"と呼ばれたアメリカの詩人でミュージシャンのパティ・スミスが発信した「MEDIA IS NOT GOOD」（最後のOにバツ印）というメッセージが大きく書かれたシャツを着ていた。このシャツは、デザイナー・宮下貴裕氏が手がけるファッションブランド「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.（タカヒロミヤシタザソロイスト.）」の定価4万2790円で販売されたアイテムだ。この時すでに KAT-TUN解散と所属事務所退社が決まっていた。"尖ったプリント"からは、当時の亀梨の張り詰めた心境がうかがえる。

とはいえ、田中との交際は継続していた。愛する人の存在は、転機に際して大きな支えになったことだろう。同時期、亀梨のインスタライブでの"映り込み"が注目を集めたのだ。テレビ局関係者の証言。

「39歳の誕生日である2025年2月23日、亀梨さんはインスタライブを行いました。配信中、映り込んだぬいぐるみをサッと隠す場面があったが、このぬいぐるみが過去に田中さんが雑誌の企画でゲットしたものと同じことが判明し、"匂わせではないか"と話題になりました」

芸能活動の転機も乗り越え、晴れてゴールイン。まさに"Destiny"で結ばれたふたりだ。