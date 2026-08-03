蒸留酒や原料用アルコールを製造するメルシャン八代工場（熊本県）は、熊本地震の影響で7月29日から稼働を停止している。同社によれば従業員は全員無事が確認されており、工場についても大きな損傷はみられないものの、建屋の一部に損傷が発生。30日時点で製造・出荷とも停止中で、再開目途は確認中としている。ソース