人気グルメYouTuber・山崎NANAが「【コスパ最高】業務スーパーの1400円の食べ放題が想像以上に美味しすぎて大興奮！激安グルメを時間無制限で食べまくった爆食女の末路【大食い】【神戸クックワールドビュッフェ】」と題した動画を公開した。業務スーパーでおなじみの神戸物産が運営するビュッフェレストランで、100種類以上のメニューを時間無制限で堪能し、その圧倒的なコストパフォーマンスをレビューしている。



千葉県にある「神戸クック・ワールドビュッフェ 千葉ポートタウン店」を訪れた山崎NANA。和洋中をはじめとする世界各国の料理や、定期的に入れ替わるフェアメニューなど、100種類以上が並ぶ広い店内を「もはやテーマパーク」と表現し、業務スーパーならではの大きな皿に山盛りの料理を取り分けた。



今回は開催中の「中華フェア」のメニューを中心に実食。分厚くて柔らかい「棒棒鶏」や、もちもちの麺にナッツが香る「冷製担々麺」、肉がぎっしり詰まった「鉄板羽つき餃子」などを次々と平らげていく。中華料理以外にも、サイゼリヤの人気メニューを彷彿とさせる「ミラノ風ドリア」や「マルゲリータピザ」など、バラエティ豊かな料理を堪能した。さらに、店内で仕込んでいるという「鶏唐揚げ」については、「鶏肉の柔らかさが限界突破したジューシー唐揚げ」と大絶賛。食後には、好みに合わせてトッピングしたクレープをはじめ、黒ゴマプリン、ガトーショコラ、チョコミントアイスなど、本格的なスイーツプレートも完食した。



時間無制限でゆっくりと様々な料理を楽しめる同レストラン。これだけのボリュームとクオリティでありながら、料金は1400円という破格の設定に「業スーしか勝たん！」と拍手喝采。豊富なメニューと本格的な味わいが揃う同店は、コストパフォーマンスを重視する人々にとって魅力的な選択肢となっている。



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