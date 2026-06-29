ドル円１６１．８５近辺、ユーロドル１．１３９５近辺＝ロンドン為替 ドル円１６１．８５近辺、ユーロドル１．１３９５近辺＝ロンドン為替

ドル円１６１．８５近辺、ユーロドル１．１３９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は161.85近辺、ユーロドルは1.1395近辺で推移している。ロンドン朝方にはユーロドルが1.1380台から1.1415付近まで買われ、ドル売り優勢の動きがみられた。しかし、すぐに買いは一服している。足元では1.14台割れ水準へと反落しており、かろうじて前週末比プラス圏を維持している。



ドル円は161.85近辺へと再び上昇しているが、東京朝方に買われた161.88レベルには届いていない。ユーロ円はロンドン朝方に184.10台から184.67付近まで買われたあと、足元では184.40台へと上昇一服。総じて先週末比でややドル高と円安の水準で取引されている。



NY原油先物が70ドルを挟んだ水準での推移に落ち着いており、中東情勢に対する際立った情勢変化はみられていない。ホルムズ海峡の管理をめぐり米・イ対立はみられるものの、実務レベルでの協議は継続されると報じられている。米10年債利回りは4.38％付近と先週末比小幅プラスで推移している。



ロンドン序盤に発表された英欧経済統計はいずれも小粒な材料にとどまっており、市場は反応薄。明日以降の米雇用関連指標発表待ちのムードが広がっている。



USD/JPY 161.85 EUR/USD 1.1398

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