7月6日（月）スタートの日本テレビ系月曜プラチナイト・ドラマDEEP「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」。放送は毎週月曜 24:24〜24:54（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）、TVer・Huluほか にて毎話放送後配信開始。本作の主題歌は、ガールズロックバンド らそんぶる「わかっていたとしても」に決定！

「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」は、裏切りから始まる夫婦の物語。不倫サスペンス×ラブ×ヒューマンが掛け合わさった、関わる人全ての再生ストーリー。物語に合わせて、らそんぶるが登場人物たちの芯の強さをつづった主題歌を書き下ろし。「わかっていたとしても」は7月8日（水）に配信リリースが決定。本日、ジャケットを公開！

そして、7月6日（月）放送 第1話のあらすじを解禁！ドラマを盛り上げる登場人物たちの相関図も公開中。

第1話 あらすじ：https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/story/

相関図：https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/chart/

■Vo.Gt.そら コメント

らそんぶるのVo./Gt.のそらです。

この度、『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』の主題歌として『わかっていたとしても』を書き下ろしさせていただきました。

「強い女性の決断」それが今回の曲のテーマです。

「きみ」と出会ったことを正解にするのも間違いにするのも全部「私」でした。

私は私の選択を間違いにはしないし、最初から全てがわかっていたとしても「きみ」を愛することはやめないと思う。

強く固い意志と、傷つけられてもそのままじゃ終わらせない、何よりも自分を信じた女性の歌。女の子は少しか弱いかもしれないけど弱いままじゃ終わらない！

そんな強さを歌詞だけではなくサウンド面でも表現しました。

＜らそんぶる アーティスト情報＞

東京発、4ピースガールズロックバンド “らそんぶる”。

どこか懐かしくも新しいメロディと、まっすぐな歌声で、「あなたの心の太陽になるバンド」を掲げて活動中。

結成1年足らずのうちから、各地イベントは軒並みSOLD OUT。

サーキットイベントでは入場規制が続出するなど、ライブシーンで急速に存在感を高め、結成1年半で「JAPAN JAM 2025」に出演を果たす。

そしてSNSでも、Instagramリールで300万回再生を超える投稿を連発、Xでは「歌がうますぎる」と路上での弾き語り動画が3万いいね、750万回再生を記録し、現在SNS総フォロワー数は12万人を突破。ティーンを中心に支持を広げている。

■笹嶋愛子（ささじまあいこ）役・・・森迫永依 コメント

主題歌は作品や物語を彩り、より深く届けてくれる大切な存在だと思っています。今回、どんな楽曲が主題歌になるのか私自身とてもワクワクしていました。

初めて楽曲を聴いたとき、愛子が抱える強さや葛藤、そして迷いながらも前へ進んでいく疾走感を感じました。また、その力強さの中に爽快感もあり、聴き終えたあとに前向きな気持ちになれる楽曲だと思います。

この素敵な楽曲とともに愛子の物語がどのように紡がれていくのか、私自身とても楽しみにしています。ぜひドラマとあわせて主題歌にも注目していただけたら嬉しいです。

■笹嶋誠一（ささじませいいち）役・・・前田公輝 コメント

書き下ろしの楽曲、ありがとうございます！

力強いエレキギターソロから始まり、愛子のように柔らかな歌声へと続いていく構成が、まさに本作の世界観そのもののようで、聴くたびに心を揺さぶられながら、自分だけの愛のかたちを見つけていく勇気をもらえる楽曲だと感じました。

歌詞を追うたびに愛子の表情やしぐさが浮かんできます。また「でまかせのイノセント」というフレーズには、誠一の無邪気で無責任な言葉がどれだけ人を惑わせるかという思いが込み上げました。

物語を凝縮してくださった『わかっていたとしても』にふさわしいお芝居を重ねられるよう、これからも精一杯向き合っていきたいと思います。

■イントロダクション

“終わった夫婦の、始め方。”

裏切りから始まる夫婦の物語

家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。

しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。

戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が…!!

妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。

私はもう1度自分らしさを取り戻してこの子と一緒に前を向きたい。

一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一はやり直しを願い、奮闘していく。

俺はもう1度愛子と向き合いたい。できることなら支えていきたい。

自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出す！

不倫サスペンス × ラブ × ヒューマン

もう1度夫婦になりますか？

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

7月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送（全12話予定）

※第1話 24時34分〜25時04分放送

TVer、Huluほか 毎話放送後配信開始

原作 : 六葉雅・上原ひびき『カモフラージュ夫婦』（CLLENN刊）

脚本 : 鹿目けい子

演出 : 西村了（AX-ON） 森美春 飛田一樹

音楽 : 近谷直之

主題歌：らそんぶる「わかっていたとしても」

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 柿野寛将

プロデューサー : 大庭佑理 西紀州（AX-ON）

制作協力 : AX-ON

製作著作 : 日本テレビ



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