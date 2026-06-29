CIOは、Amazon.co.jpで実施される「Amazon プライムデー」の期間中、同社の製品をセール価格で販売する。29日、「対象商品発表第2弾」としてセール対象商品を新たに発表した。対象期間はプライムデーの先行セールを含む7月7日～13日。

プライムデー対象商品発表第2弾では、モバイルバッテリーの対象商品やセール価格が公開された。燃えにくい「半固体系バッテリー」を採用したモバイルバッテリーが多数セール対象となる。

たとえば、「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は16％オフの5980円、「SMARTCOBY Pro SLIM SS」は21％オフの4980円、「SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh」は19％オフの7480円、「SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh」は19％オフの8880円で購入できる。

ほかにも半固体系バッテリー採用モデルがセール対象で、「SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.0 SS5K」は14％オフの5980円、「SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 SS5K」は14％オフの6280円、「SMARTCOBY SLIMⅡ Wireless2.2 Pro SS10K」は19％オフの6980円となる。

また、半固体系バッテリーではない薄型軽量設計のモバイルバッテリーも割引価格となり、「SMARTCOBY SLIM II Pro 8K」が23％オフの5480円、「SMARTCOBY SLIM II Wireless 2.2 8K」が19％オフの6480円、「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」が11％オフの7980円で購入できる。

なお、CIOによるプライムデー対象商品発表第1弾では、充電器「NovaPort Ⅱ」や、電源タップ「Polaris」シリーズといった製品がセール対象となることが発表されていた。