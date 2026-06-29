NTTドコモは、ドコモオンラインショップで、認定リユース品「docomo Certified」の価格および割引内容を7月1日に改定する。

これに伴い、対象機種に適用される「5G WELCOME割」の割引額も改定される。

5G WELCOME割の変更内容と改定前後比較

7月1日の改定では、購入方法や機種、商品の状態を示すランクに応じて1万1000円～3万3000円の割引が適用される。

多くの機種は現在、在庫がない状態だが、同サイトのバナーによる情報と比べると、たとえば「iPhone 13 Pro Max（全容量・全ランク）」は6万6000円割引と案内されていたが、7月1日からは1万1000円引となり、割引幅が減る。

また、新規契約および他社からの乗り換え（MNP）では、iPhone 16シリーズやiPhone 15シリーズ、Xperia 1 IV（ランクA+/A）などが最大額となる3万3000円割引の対象に設定されている。

改定後の販売価格と適用条件

各種割引を適用する前のベースとなる販売価格も同日に変更される。

iPhone 16

主な機種の改定後価格は、iPhone 16の128GBモデルは10万2300円～11万3300円、iPhone 15の128GBモデルは8万2500円～9万3500円、Xperia 1 IV SO-51Cは6万2700円～7万3700円にそれぞれ設定されている。