#41 何位通過が理想?スウェーデン戦予想スタメン【ゲキスタ】
日本代表は現地時間25日(日本時間26日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第3戦でスウェーデン代表と対戦します。
引き分け以上で2位以内が決まる一戦。首位通過できるかはオランダ代表の結果次第ですが、何位で決勝トーナメントに進むかで、ラウンド32の相手も会場も変わってきます。
首位通過を狙うなら得失点差も大事になる一戦。それとも、決勝トーナメントを見据え、メンバーを入れ替えるのか。スウェーデン戦の展望と予想スタメンを現地で取材するゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。
(収録日:2026年6月23日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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