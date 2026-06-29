YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「隠れ家的サウナヴィラ「雫花」で極上ととのい体験【千葉・館山】」を公開した。ケータら男3人で千葉県館山市へドライブ旅行に出かけ、絶品グルメやラグジュアリーなサウナヴィラでの滞在を満喫する様子を伝えている。



道中、海ほたるに寄り道し名物の「いわしバーグ」や「あさりメンチ」を味わう一行。館山に到着すると「南房総やまと寿司 館山本店」で新鮮な地魚や炙り寿司に舌鼓を打ち、「マジ美味い！」と笑顔を見せる。その後、安房神社への参拝を経て、本日の宿である別邸「雫花（しずか）」へ到着した。



「雫花」は1日5組限定のラグジュアリーヴィラ。専用のお庭には、国産檜のバレルサウナや冷鉱泉を使用した水風呂、館山温泉の露天風呂が完備されている。冷蔵庫内の豊富な無料ドリンクやアイスのサービスに、ケータは思わず「至れり尽くせりマジ最高！」と大興奮。サウナで汗を流した後は、お庭に置かれたハンギングチェアで至福のととのいタイムを過ごし、夜はピザやクラフトビールで晩酌を楽しんでいる。



翌日は自分たちで豆から挽いたコーヒーと手作りのホットサンドで優雅な朝食を済ませて出発。鋸山（のこぎりやま）の展望台にある「地獄のぞき」から房総半島の絶景を眺めた後、ご当地ラーメンである竹岡式ラーメンの有名店「鈴屋」を訪問した。分厚いチャーシューが乗ったラーメンを堪能し、三井アウトレットパーク木更津での買い物を経て、充実した1泊2日の旅を締めくくった。



美味しいグルメに極上のサウナ体験と、千葉の魅力が存分に詰まった今回の動画。週末のドライブ旅行や、心身をリフレッシュできる宿探しの参考にしてみてはいかがだろうか。



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