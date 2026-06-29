旅行系YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【ハノイ＆ハロン湾】食べ歩きも世界遺産も！いいとこどりのベトナム旅」と題した動画を公開しました。動画では、ケータさんとUMAさんがベトナム・ハノイの旧市街散策やグルメ、そして世界遺産であるハロン湾クルーズを満喫する様子が収められています。



ハノイに到着した二人は、タイ湖の近くにある「シェラトン・ハノイホテル」に宿泊します。翌日はハノイ駅から旧市街を散策し、線路沿いにカフェが立ち並ぶ「トレインストリート」を訪れました。美しいランタンの装飾を見たケータさんは「マジでタイよりキレイ」と絶賛し、異国情緒あふれる空間を楽しんでいます。その後、1時間待ちの行列ができていた人気店「バインミー・ママ」でバインミーを購入し、「ホットサンドになっててめっちゃ美味しい」と舌鼓を打ちました。



3日目は、世界遺産ハロン湾を巡る「シンフォニー・デイクルーズ ツアー」に参加します。乗船したクルーズ船は非常に豪華で、デッキからの景色を満喫しながら目的地へ向かいます。ハロン湾で最大の規模を誇る「スンソット鍾乳洞」では巨大な空間に圧倒され、手漕ぎボートで「ルオン洞窟」のアーチをくぐるアクティビティも体験しました。さらに「ティー・トップ島」では約400段の階段を登り、小高い丘からハロン湾を一望する絶景を楽しんでいます。



夜は再びハノイ旧市街に戻り、歩行者天国でカオスな熱気に包まれる「ビアストリート」を散策しました。韓国料理店でのバーベキューや、オシャレなクラフトビール専門店での一杯を堪能しています。4日目には、2023年にオープンした巨大ショッピングモール「ロッテモール」での食事や、伝統芸能である「タンロン水上人形劇場」でのユニークな人形劇も満喫しました。



最終日にはケータさんが食当たりで寝込むというハプニングもありましたが、ベトナムのディープな街並みから大自然の絶景まで、多彩な魅力が詰まった今回の旅行記。次回の海外旅行の行き先を検討するうえで、大いに参考になりそうです。



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