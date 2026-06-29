【ノーヴィス（再生産分）】 2027年1月 発売予定 価格：5,280円

コトブキヤは、プラモデル「ノーヴィス」の再生産分を2027年1月に発売する。価格は5,280円。

本商品は「無限邂逅メガロマリア」シリーズ第3弾で、メイド衣装をモチーフにデザインされた素体タイプのキャラクター。全高約160mmで全身およそ50カ所が可動し、広い可動範囲によって様々なポーズを取ることができる。

無機質でありながらも柔和な表情のマスクデザイン、ボリューム感を増した「胸部装甲」やパフスリーブのような肩アーマー、ロングヘアをイメージした後頭部など“メカカワイイデザイン”となっている。

また、別売りの「メタモルフォーゼユニット エクスアーマーホワイトナース」を装着しカスタムすることもできる。

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