【ウィーンVlog】シュニッツェルからザッハトルテまで！名物グルメ食べ尽くし
YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【オーストリア】音楽と芸術の都市「ウィーン」でウインナーを貪る」と題した動画を公開しました。今回は、オーストリアのウィーンを訪れたケータさんが、本場のグルメや歴史的建造物を巡る様子を紹介しています。
動画はポーランドからの移動シーンからスタートし、到着後は音楽とモダンなデザインが融合したホテル「Jaz in the City Vienna」にチェックインします。最初の食事では、飲食街「ナッシュマルクト」にあるレストランで、オーストリア名物の「ヴィーナー・シュニッツェル」を堪能。「こっちの方がうまい！」と、その美味しさを絶賛しました。
滞在中は、人気ソーセージスタンド「Bitzinger」でチーズがドロっと溢れ出す「ケーゼクライナー」を味わったり、アジアの味が恋しくなり訪れた中華料理店「Ostwind」で絶品チャーハンや麻婆豆腐に感動したりと、多彩なグルメを満喫。さらに、建築家フンデルトヴァッサーが手がけた独特な曲線が特徴の美術館「クンストハウス・ウィーン」などの名所も巡っています。
また、世界遺産「シェーンブルン宮殿」では、広大な庭園の奥にある「Café Gloriette」で本場の「ザッハトルテ」とウィンナーコーヒーを注文。しかし、ザッハトルテについては「生地がパッサパサ」と正直な感想をこぼす場面もありました。
現地の空気感やリアルな食レポが満載のウィーン旅行記は、今後の海外旅行の行き先やグルメ選びの参考になりそうです。
動画はポーランドからの移動シーンからスタートし、到着後は音楽とモダンなデザインが融合したホテル「Jaz in the City Vienna」にチェックインします。最初の食事では、飲食街「ナッシュマルクト」にあるレストランで、オーストリア名物の「ヴィーナー・シュニッツェル」を堪能。「こっちの方がうまい！」と、その美味しさを絶賛しました。
滞在中は、人気ソーセージスタンド「Bitzinger」でチーズがドロっと溢れ出す「ケーゼクライナー」を味わったり、アジアの味が恋しくなり訪れた中華料理店「Ostwind」で絶品チャーハンや麻婆豆腐に感動したりと、多彩なグルメを満喫。さらに、建築家フンデルトヴァッサーが手がけた独特な曲線が特徴の美術館「クンストハウス・ウィーン」などの名所も巡っています。
また、世界遺産「シェーンブルン宮殿」では、広大な庭園の奥にある「Café Gloriette」で本場の「ザッハトルテ」とウィンナーコーヒーを注文。しかし、ザッハトルテについては「生地がパッサパサ」と正直な感想をこぼす場面もありました。
現地の空気感やリアルな食レポが満載のウィーン旅行記は、今後の海外旅行の行き先やグルメ選びの参考になりそうです。
YouTubeの動画内容
関連記事
梅雨でも最高に楽しめる宮古島旅行！絶景ビーチと絶品沖縄グルメを満喫する贅沢プラン
格安LCC派vs高級ホテル派？旅系YouTube「旅熊」が描く三者三様のリアルな旅の形
【秋の山梨】絶景の紅葉ライトアップと極上ワインビーフを満喫するご褒美日帰りバスツアー
チャンネル情報
ゲイバーママ「天馬」、旅散財オカマ「ケータ」、ガジェット・格安旅ブロガー「とくめい」の旅好き男3人で始めたYouTubeチャンネルです。
youtube.com/@trabear YouTube