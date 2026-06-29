YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【オーストリア】音楽と芸術の都市「ウィーン」でウインナーを貪る」と題した動画を公開しました。今回は、オーストリアのウィーンを訪れたケータさんが、本場のグルメや歴史的建造物を巡る様子を紹介しています。



動画はポーランドからの移動シーンからスタートし、到着後は音楽とモダンなデザインが融合したホテル「Jaz in the City Vienna」にチェックインします。最初の食事では、飲食街「ナッシュマルクト」にあるレストランで、オーストリア名物の「ヴィーナー・シュニッツェル」を堪能。「こっちの方がうまい！」と、その美味しさを絶賛しました。



滞在中は、人気ソーセージスタンド「Bitzinger」でチーズがドロっと溢れ出す「ケーゼクライナー」を味わったり、アジアの味が恋しくなり訪れた中華料理店「Ostwind」で絶品チャーハンや麻婆豆腐に感動したりと、多彩なグルメを満喫。さらに、建築家フンデルトヴァッサーが手がけた独特な曲線が特徴の美術館「クンストハウス・ウィーン」などの名所も巡っています。



また、世界遺産「シェーンブルン宮殿」では、広大な庭園の奥にある「Café Gloriette」で本場の「ザッハトルテ」とウィンナーコーヒーを注文。しかし、ザッハトルテについては「生地がパッサパサ」と正直な感想をこぼす場面もありました。



現地の空気感やリアルな食レポが満載のウィーン旅行記は、今後の海外旅行の行き先やグルメ選びの参考になりそうです。



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