【キャラクター動画第4弾「アシュラマン」編】 6月29日 公開 【キン肉マン 93巻】 7月3日 発売 価格：572円

【拡大画像へ】

集英社は、「キン肉マン」のコミックス93巻が7月3日に発売されることを記念して、キャラクター動画第4弾「アシュラマン」編をYouTube「週プレChannel」に公開した。

「キン肉マン」は、1979年に連載を開始し、シリーズ累計発行部数は8,500万部を数える人気作品。配信された動画は、93巻で大活躍するアシュラマンの今までを振り返るべく、魔界の王子（プリンス）として生まれた彼が、“人に頼ること”に気づくまでを描いた動画となっている。

【最新93巻7/3発売】

ナレーション担当は、TVアニメ「キン肉マン」完璧超人始祖編Season 1と2でザ・マン役を担当している大塚明夫さん。さらに同アニメでアシュラマン役を務めた神谷浩史さんが参画し、コミックス1巻～36巻にあたる「ジャンプ」時代のアシュラマンから、まだアニメ化されていないコミックス45巻以降も含めて、本動画オリジナルのアシュラマンの声を担当している。

【【最新93巻7/3発売】ナレーション大塚明夫、アシュラマン神谷浩史の超キャスト！ 『キン肉マン』93巻発売記念キャラクターPV第4弾（アシュラマン編）】

(C) ゆでたまご／集英社

(C) ゆでたまご／集英社

(C) ゆでたまご／集英社

(C) ゆでたまご／集英社

アシュラマン (C) ゆでたまご／集英社

神谷浩史さん

ストロング・ザ・武道 (C) ゆでたまご／集英社

大塚明夫さん

音楽担当APAZZI（アパッチ）さん

ゆでたまご（中井義則氏（左）、嶋田隆司氏（右））