BTSジョングクの肉体美に悶絶！デニムジャケットから覗くバキバキの腹筋＆色気溢れる眼差しに「イケすぎててえぐい」「表情が最高」の声

【動画】①BTSジョングク逞しい肉体と表情が際立つダンス動画 ②J-HOPEと一緒に笑顔で踊るジョングク ③～⑤連日投稿！ジョングクのダンス動画

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のSNSを更新。逞しい肉体が際立つダンス動画を公開し、熱い注目を集めている。

■BTSジョングク、キレのあるダンスと色気漂う眼差し

「遅くなっちゃった」とコメントを添えた今回の投稿では、メイクをしたまま、デニムジャケットを素肌にまとって登場。Rymの「10count」に乗せて、キレのあるダンスを披露している。

上半身を大きく使ったダンスでは、長い腕を生かしたダイナミックな動きが際立ち、緩急ある振り付けに合わせてジャケットの隙間から鍛え上げられた腹筋がのぞく。眉をひそめたり、カメラへ挑むような視線を向けたりと、色気漂う表情で没入感あふれるダンスを披露。最後は指を鳴らしたあと、胸で力強いヒットを決める姿で印象的に締めくくっている。

なお、このダンス動画のInstagram投稿には、メンバーのV（ヴィ）は「お酒飲んだの？」とユーモアたっぷりにコメント。また、JUNG KOOKはこのダンスを振り付けした日本のダンスチーム「AN?ER」をタグ付けして紹介しており、これに対し、AN?ERのChihayaは「ありがとうございます」と感激のコメントを残している。

SNSには「イケすぎててえぐい」「表情が最高」「コンサートから戻ってすぐメイクしたままで撮ったのかな？」「ほんとダンス好きなのが伝わる」「腹筋やばい」「テテのコメントかわいい」など、熱い反応が寄せられている。

■J-HOPE＆ジョングク、息ぴったりのダンス動画も公開

なお、BTSの公式SNSには、J-HOPE（ジェイホープ）とJUNG KOOKがイン・シンクの「I Want You Back （Radio Edit）」を踊る動画も公開。廊下を踊りながら進むダイナミックで息ぴったりのダンスと、楽しげなふたりの表情に大きな反響が寄せられている。