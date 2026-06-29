【AKRacing：MJ Grey】 6月29日 発売 価格：69,800円～

テックウインドは、AKRacing製のゲーミングチェア「MJ Grey」を6月29日に発売する。価格は69,800円より。

本商品は、背もたれの高さを抑えて“麻雀”に最適化したローバックタイプのゲーミングチェア。10年相当の加速劣化試験をクリアした高級車グレードの国産合成皮革を採用することで、長時間の利用が想定される麻雀荘をはじめとする各種遊戯施設でも安心して導入できる高耐久仕様となっている。

またローバックタイプではあるが、チェアとしての基本コンセプトは従来モデルを踏襲し、座面部分は幅・奥行共にゆとりを持たせて安定感のある座り心地を実現。日本プロ麻雀連盟の公認モデルで開発にあたっても同連盟のアドバイスを受けているほか、製品ビジュアルにはプロ雀士の岡田紗佳さんが出演している。

ラインナップは標準モデルと「日本プロ麻雀連盟」ロゴ入りモデルを用意。それぞれ組立式と組立済みモデルがあり、既に通販サイト「Amazon」にて販売されている。

(C) AKRacing公式直販ストア all rights reserved.

