歌舞伎役者で俳優の中村獅童（５３）が２９日、都内で行われた「アジア・ラゲージ『ＫＡＢＵＫＩ』新ＷＥＢ ＣＭ＆『ＫＡＢＵＫＩ １４』」発表イベントに、長男・陽喜（はるき＝８）、次男・夏幹（なつき＝６）とともに出席した。

アジア・ラゲージ株式会社は爍烹腺贈妝烹畢瓮轡蝓璽困茲螢ッズサイズ「ＫＡＢＵＫＩ １４」を展開。また、陽喜と夏幹が兄弟で初主演する新 ＷＥＢ ＣＭが同日より公開される。

ＣＭ撮影を振り返って、陽喜は「難しかったです」、夏幹は「楽しかったです」とコメント。一方で、ＣＭに出演していない父・獅童は「今日はこの人たちのバーターなんで。（ＣＭに）出ていないのにここにいるっていうのはね…。ちょっと爛薀ぅ丱訖喚瓩箸いい泙垢」と不服げだ。

報道陣から子供たちへの「お父さんとＣＭに出たかったですか？」という質問に、獅童が「思ったことを言っていいからね」と促すと、陽喜は「どっちでもいい」、夏幹は「（一緒に）出たかったです」とそれぞれ吐露。獅童は「大人になったな」と感心しつつ「今までは陽喜が超パパっ子で、夏幹が超ママっ子だったんですけど、ここ１か月でなっちゃん（夏幹）がすごいパパっ子になってきて。今までは絶対ママと寝てたのにずっとパパ、パパって」と明かした。

イベントにちなみ、行きたい旅行先を問われると、陽喜と夏幹はそろって「韓国に行きたい」と回答。獅童は「韓国近いし、食べ物おいしいしね。韓国行こっか」と笑顔でうなずいた。