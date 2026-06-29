RIIZE、音楽番組“3冠”達成！新曲『Do your dance』でヒット街道疾走中

RIIZEが熱い人気を証明した。

新曲『Do your dance』で音楽番組“3冠”を達成し、ヒット街道を突き進んでいる。

【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”に

RIIZEは6月24日、MBC M「SHOW CHAMPION」での1位を獲得を皮切りに、26日にKBS2「ミュージックバンク」（放送休止に伴う公式ホームページ発表）、28日にSBS「人気歌謡」で1位を獲得し、音楽番組“3冠”を達成した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

音楽番組では、HIPで自由奔放なエネルギーを込めたタイトル曲『Do your dance』と、夏にふさわしい爽やかな雰囲気の収録曲『D-D-Done』を披露し、多彩な魅力で視聴者の視線を奪った。

また、音源およびアルバムチャートでも目覚ましい成果を収めている。6月15日に発売された新アルバムは、わずか4日でグループ通算4作目の“ミリオンセラー”を記録した。韓国国内では、HANTEO「週間チャート」1位、CIRCLE「週間チャート」2冠（アルバム、ダウンロード）、Melon「グローバルKチャート（デイリー）」と「HOT100」で1位を獲得し、熱い大衆的人気を証明した。

グローバルチャートでの成績も圧倒的だ。世界6地域のiTunesトップアルバムチャートで1位を記録したほか、中国テンセントミュージック傘下の5つの音楽配信プラットフォームを統合したK-POPチャートで1位、QQ Musicの「プラチナ」認証およびデジタルアルバム販売週間チャート1位を記録した。日本でもAWAリアルタイム急上昇チャート1位、レコチョク週間アルバムランキング1位に輝くなど、世界的な反響を得ている。

グローバルファンの熱い反応を受けて、RIIZEは今週も音楽番組に出演する。7月2日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、3日にKBS2「ミュージックバンク」、4日にはMBC「ショー！K-POPの中心」に出演し、唯一無二のパフォーマンスを披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。