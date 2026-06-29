◇サッカーFIFAワールドカップ 決勝トーナメント1回戦 日本ｰブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)

決勝トーナメント1回戦で優勝候補のブラジルと激突するサッカー日本代表。前日会見ではブラジルの指揮官カルロ・アンチェロッティ監督が日本選手の個人名を挙げています。

「（日本代表の選手をチームに加えるなら）パルマにいる鈴木彩艶だ。彼は非常によくやっています。私の故郷がパルマにあるからね」

イタリア人の同監督は、セリエＡで活躍するGK鈴木彩艶選手を高く評価。また現地でブラジルメディアに話を聞いた時も、鈴木彩艶選手を要注意と挙げる人が多く存在しました。グループステージ初戦オランダ戦、第3戦スウェーデン戦では、チームの敗戦を救うビッグセーブを連発。ブラジル戦でも、ピンチを防ぐ活躍が期待されます。

森保一監督も大会前、この日本代表で最も成長した選手に挙げた守護神。前日の取材では、「ブラジルの選手たちは、スペースがあったら狙ってくる所もあるし、強烈なシュートも持っている。PK戦も含めて、必ず次に進められるようなパフォーマンスを発揮したい」と話しています。